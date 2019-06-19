Son Dakika Haberleri: İMAMOĞLU OĞLUNUN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI
Son Dakika Güncel Haber

İMAMOĞLU OĞLUNUN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortaokuldan mezun olan ortanca çocuğu Semih'in mezuniyet törenine katıldı.

İMAMOĞLU OĞLUNUN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI, System.String[]

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortaokuldan mezun olan ortanca çocuğu Semih'in mezuniyet törenine katıldı. Törende duygusal anlar yaşayan İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, göz yaşlarına hakim olamadı. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:13 Kaynak: DHA
CHP, mezun, istanbul, imamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın Süpervizör Ödülü'nü alan Abdurrahim Albayrak: Transfer görüşmesini yarıda bıraktım CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan TRT'ye: Burası 82 milyonun, beni niye ekrana çıkarmadınız? Gökhan Özoğuz, İstanbul seçimi öncesi dua etti! Ünlü iş adamı Aydın Doğan'a mahkemeden iyi haber!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 02:24:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İMAMOĞLU OĞLUNUN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]