İmamoğlu, 'Öğrenci İndirimi' Kararını Veto Etti - Son Dakika
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İmamoğlu, 'Öğrenci İndirimi' Kararını Veto Etti

16.05.2022 16:37
İmamoğlu, 'Öğrenci İndirimi' Kararını Veto Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP-MHP grubunun oylarıyla kabul edilen öğrencilerin toplu ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zamdan muaf olması kararını veto etti. Umamoğlu, “Göreve gelir gelmez, 80 lira olan abonmanı 40 liraya indirdik. Kimsenin aklında bu yoktu. Bugün 109 lira. Ama bizim göreve geldiğimiz günle bugün arasında, akaryakıt aslında üç katı. Biz o indirimi yapmasaydık, aslında 80 lira olsaydı ulaşım, bugün ulaşım abonmanı 250 lira olacaktı. Dolayısıyla ve inanın ki Türkiye'deki en ucuz abonman kartı İstanbul'da” açıklamasını yapmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP-MHP grubunun oylarıyla kabul edilen öğrencilerin toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan muaf olması kararını veto etti. Umamoğlu, "Göreve gelir gelmez, 80 lira olan abonmanı 40 liraya indirdik. Kimsenin aklında bu yoktu. Bugün 109 lira. Ama bizim göreve geldiğimiz günle bugün arasında, akaryakıt aslında üç katı. Biz o indirimi yapmasaydık, aslında 80 lira olsaydı ulaşım, bugün ulaşım abonmanı 250 lira olacaktı. Dolayısıyla ve inanın ki Türkiye'deki en ucuz abonman kartı İstanbul'da" açıklamasını yapmıştı.

İBB Meclisi nisan ayı oturumlarında, AKP-MHP grupları tarafından Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zamdan öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi oya sunulmuştu. Karar, tartışmalar arasında oy çokluğu ile kabul edilmişti.

MECLİS VETO EDİLEN KARARI YENİDEN GÖRÜŞECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nisan ayı oturumlarında meclisten geçen indirim kararı hakkında açıklama yaparak veto edeceğini duyurmuştu. Bugün İBB Meclisi'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında başlayacak mayıs ayı oturumlarının "Başkanlık ek teklifleri" arasında İmamoğlu'nun veto kararı da yer aldı. Öğrenci indirimi kararı gelecek günlerde İBB Meclisi'nde yeniden görüşülecek.

İMAMOĞLU: TÜRKİYE'DEKİ EN UCUZ ABONMAN KARTI İSTANBUL'DA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, abonman kartların, toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan muaf olmasıyla ilgili teklif gündeme geldiğinde şu açıklamayı yapmıştı:

"Göreve gelir gelmez, 80 lira olan abonmanı 40 liraya indirdik. Kimsenin aklında bu yoktu. Bugün 109 lira. Ama bizim göreve geldiğimiz günle bugün arasında, akaryakıt aslında üç katı. Biz o indirimi yapmasaydık, aslında 80 lira olsaydı ulaşım, bugün ulaşım abonmanı 250 lira olacaktı. Dolayısıyla ve inanın ki Türkiye'deki en ucuz abonman kartı İstanbul'da.

Peki niçin zam yaptık? Bizim elimizde değil. Belediyeler zam yapmanın sebebi olamaz. Biz, sonucuz. Yani bu ülkede, enflasyonun artışının sebep belediyeler değildir. Bu ülkede, akaryakıtın artışının sebebi belediye değildir. Bu ülkede, elektrik zammının sebebi belediye değildir. Bunların hepsi, ekonomi yönetiminin sonucudur. Ekonomiyi kim yönetiyor? Bu ülkenin hükümeti yönetiyor. Biz, mecbur kalıyoruz. Memleketi zora sokan, hükümetin kendisi. Şimdi, 'Gençlere yapılan bu zammı İBB'nin karşılaması için önerge vereceğiz' diye açıklama yapanlar var orada. Onu yapacağına, git kardeşim mazot fiyatında indirim yap. ya da mazottan, toplu taşımada ÖTV alma veya benzinden ÖTV alma. Ben, sadece gençlere değil, bu ülkenin her insanına bunu yansıtayım. Böyle kandırmaca akıllarla milletle dalga geçmeyin."

(Arşiv: Görüntü)

İmamoğlu, 'Öğrenci İndirimi' Kararını Veto Etti
İmamoğlu, 'Öğrenci İndirimi' Kararını Veto Etti
İmamoğlu, 'Öğrenci İndirimi' Kararını Veto Etti
İmamoğlu, 'Öğrenci İndirimi' Kararını Veto Etti

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Kaynak: ANKA

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