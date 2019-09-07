İmamoğlu: Okulların açılacağı pazartesi günü saat 6-14 arası toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü için İstanbul'da trafik yoğunluğuna karşı alınan önlemleri açıkladı.



İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrencinin olduğunu belirten İmamoğlu, okulların açılacağı pazartesi günü için "Çok tedbirli olmak biraz da açıkçası milletçe birbirimize anlayışlı olmak, toleranslı olmak, kurallara uymak gibi prensiplerle aslında pazartesi günü günü hepimiz için dayanılmaz bir günden ziyade çocuklarımızın gençlerimizin okula başlangıcının sevincini yaşadığımız bir güne dönüşebilir." şeklinde konuştu.