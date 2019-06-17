Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Önemli bir adım attık
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İmamoğlu: Önemli bir adım attık

44 dakika önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım ile katıldıkları ortak yayına ilişkin, "Önemli bir adım attık." dedi.

İmamoğlu: Önemli bir adım attık, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım ile katıldıkları ortak yayına ilişkin, "Önemli bir adım attık." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:48 
belediye başkan adayı, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, Ekonomi
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