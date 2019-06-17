İmamoğlu: Önemli bir adım attık
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım ile katıldıkları ortak yayına ilişkin, "Önemli bir adım attık." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:48
CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu
, AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım ile katıldıkları ortak yayına ilişkin, "Önemli bir adım attık." dedi.
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