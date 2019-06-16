Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "(Ortak yayında soruların önceden verilmesi iddiası) Bana gelen bilgi soruların...
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İmamoğlu: "(Ortak yayında soruların önceden verilmesi iddiası) Bana gelen bilgi soruların...

47 dakika önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı.
İmamoğlu: (Ortak yayında soruların önceden verilmesi iddiası) Bana gelen bilgi soruların...
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:50 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Güncel
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