İmamoğlu, "Otogarın yeni bir otogara taşınması sürecini önemsiyoruz. Bu konuda hem buradaki sektör temsilcileri ile sektör işletmeci firmalarıyla ortak karar verme adına onlarla oturup konuşacağız ve yeni otogarın hem Bayrampaşa'da hem Harem'de nerede olması konusunda ortak karar alacağız." dedi.