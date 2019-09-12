Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Otogarın yeni bir otogara taşınması sürecini önemsiyoruz
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İmamoğlu: Otogarın yeni bir otogara taşınması sürecini önemsiyoruz

25 dakika önce

İmamoğlu, "Otogarın yeni bir otogara taşınması sürecini önemsiyoruz.

İmamoğlu: Otogarın yeni bir otogara taşınması sürecini önemsiyoruz, System.String[]

İmamoğlu, "Otogarın yeni bir otogara taşınması sürecini önemsiyoruz. Bu konuda hem buradaki sektör temsilcileri ile sektör işletmeci firmalarıyla ortak karar verme adına onlarla oturup konuşacağız ve yeni otogarın hem Bayrampaşa'da hem Harem'de nerede olması konusunda ortak karar alacağız." dedi.

Bayrampaşa, Harem, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:50 
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