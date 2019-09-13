Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Oturduğum sandalyenin neden çürük olduğu araştırılsın
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İmamoğlu: Oturduğum sandalyenin neden çürük olduğu araştırılsın

1 saat önce

İmamoğlu: Oturduğum sandalyenin neden çürük olduğu araştırılsın

İmamoğlu: Oturduğum sandalyenin neden çürük olduğu araştırılsın, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB'ye devredilen 15 Temmuz Demokrasi Otogarında incelemelerde bulundu. Gazetecilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen büyükşehir belediye başkanları toplantısıyla ilgili değerlendirmede bulunan İmamoğlu, "Oturduğumuz koltuk durup dururken kırıldı. Biraz yere düşer gibi olduk, düştük aslında." dedi.


"Ama sandalye neden çürüktü" diyen İmamoğlu, "Sandalye kırıldı, onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Demek ki ya sandalye firmasında bir arıza var ya bakımını yapanda. Oturacağımız yerler alfabetik sıraya göre dizilmiş durumdaydı. O şekilde belirli olan sandalyelere masa düzenine göre oturduk." şeklinde konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:00 
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