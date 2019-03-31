İmamoğlu: Oyum şu an yüzde 53

Ekrem İmamoğlu, "Benim oyum şu an için yüzde 53,2, rakibimizin oranı da yüzde 44,1."

Ekrem İmamoğlu, "Benim oyum şu an için yüzde 53,2, rakibimizin oranı da yüzde 44,1."

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