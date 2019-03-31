Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Oyum şu an yüzde 53

İmamoğlu: Oyum şu an yüzde 53

2 saat önce

Ekrem İmamoğlu, "Benim oyum şu an için yüzde 53,2, rakibimizin oranı da yüzde 44,1."

İmamoğlu: Oyum şu an yüzde 53, System.String[]
Ekrem İmamoğlu, "Benim oyum şu an için yüzde 53,2, rakibimizin oranı da yüzde 44,1."
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:34 

Ekrem İmamoğlu, Ekonomi
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