İmamoğlu: Oyum şu an yüzde 53
2 saat önce
Ekrem İmamoğlu, "Benim oyum şu an için yüzde 53,2, rakibimizin oranı da yüzde 44,1."
Ekrem İmamoğlu, "Benim oyum şu an için yüzde 53,2, rakibimizin oranı da yüzde 44,1."
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:34
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı
Sandıkların Kapanmasının Ardından Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı
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