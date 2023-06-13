Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul'u da düşünmek zorundayım" sözleri sorulan İmamoğlu geri adım atmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında, Azerbaycan Bakü'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda, 3 altın, 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanan İBB Spor Kulübü sporcuları ile bir araya geldi.

SPORCULARI TEBRİK EDEN İMAMOĞLU: BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM

Emirgan Korusu içindeki Beyaz Köşk'te gerçekleşen buluşmada İmamoğlu, altın madalya sahibi sporcular Merve Dinçel, Nafia Kuş, Hakan Reçber ve bronz madalya sahibi Görkem Polat, Emre Kutalmış Ateşli'ye hediye takdim etti. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de eşlik ettiği buluşmada İmamoğlu, sporcuları tebrik etti. İmamoğlu, "Gururla takip ettim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sporda başarı aslında hem bir moral, motivasyon ülke açısından. 2036'da da İstanbul olimpiyatlarda ev sahibi olsun istiyoruz. Sporun kuralları, centilmenlik, hocalarımız iyi bilirler. Taekwondo, özellikle bu dövüş sporlarında aslında daha fazla saygı çerçevesi yüksek. Bir tek politikada saygı biraz az. Onu da düzelteceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

"PARTİNİN İÇİNDE KONUŞMAYI VE ÇÖZÜM BULMAYI ÇOK ÖNEMSİYORUM"

İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sorulan İmamoğlu, "Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç… Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum. Çünkü ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi, kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da, parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum.

"HER GÖREVE HAZIRIM ŞEKLİNDE BİR YORUMU OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Özgür Bey'le de o kapsamda görüştük. Bazılarıyla iki kez, üç kez görüştüm. Ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var, bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı, hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN "İSTANBUL" ÇIKIŞI DA SORULDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul'u da düşünmek zorundayım" açıklaması hatırlatılarak "Siz aday olursanız İstanbulne olacak?" sorusu da yöneltilen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Kendileri genel başkanımız. İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil."

"ŞU ANDA ANA KONUMUZ SPOR"

İstanbul'a tekrar adaylığı sorulan İmamoğlu, "Şu anda ana konumuz spor. Şampiyonlarımızın yanındayız. Bence yeterince siyaset cümlesi kurduk. Tekrar ifade edeyim, siyasetle ilgili son spotumu kuracağım size manşet vermek adına. O da şu. Lütfen şampiyonlarımızı bol bol tanıtın, anlatın. Sporu konuşturun. Başarılı olan sporcularımızı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcularımızı konuşturun. Onlar sahada şampiyon olmaya devam edecek biz de diğer sahalarda şampiyon olmak için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.