İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyon izlemeyin, ben de yayına çıkmayacağım
1 saat önce
Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. "
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:53
Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, "İstanbullu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört-beş gün." dedi.
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