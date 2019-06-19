Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyon izlemeyin, ben de yayına çıkmayacağım
Son Dakika Dünya Haber

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyon izlemeyin, ben de yayına çıkmayacağım

1 saat önce

Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. "

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyon izlemeyin, ben de yayına çıkmayacağım, System.String[]
Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört-beş gün." dedi.

İmamoğlu, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeki Elazığ Karakoçan Dernekler Federasyonu ziyaret ettikten sonra seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti.
Euronews.com'da Görüntüle
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:53 
İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Sisi benzetmesine jet yanıt: Milletimiz ismimi çok iyi biliyor Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark açılıyor? İşte KONDA araştırmanın anket sonucu Son Dakika! Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir Burak Yılmaz, kızları için Lecce'yi reddetti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 19:28:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyon izlemeyin, ben de yayına çıkmayacağım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]