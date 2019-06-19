İmamoğlu: "Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım"

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CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan TRT'ye: Burası 82 milyonun, beni niye ekrana çıkarmadınız?

AK Parti'den Küçükkaya'ya: Tarafsız olduğunuzdan değil, İmamoğlu'na destek verdiğiniz için sizi seçtik