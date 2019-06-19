Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım"
Son Dakika Güncel Haber

İmamoğlu: "Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım"

19 dakika önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört-beş gün." dedi.
İmamoğlu, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeki Elazığ Karakoçan Dernekler Federasyonu ziyaret ettikten sonra seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti.
Ağrı ve Trabzon'da sel felaketinden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyen İmamoğlu, bu toplumun bir arada yaşama kültürünün çok güçlü olduğunu anlattı.
Bu toplumun vicdanına çok güvendiğini belirten İmamoğlu, yeni bir siyasi dil ve anlayışla bu şehri ayrıştıran tavırları yok sayarak huzur getireceklerini söyledi.
İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Birileri sağda-solda ağlayacak, bağıracak, çağıracak bana laf yetiştirecek. Yok yayındı, oydu, buydu diyecek. Gülün, geçin. Hatta ben İstanbullu hemşehrilerime, İstanbullulara bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört-beş gün. Şundan dolayı, çok kötü cümleler kuruyorlar, komik duruma düşenler var. Gülüyorum. Onun için sizlere tavsiyem kalan dört gün içerisine çalışalım. İnsanların desteğini talep edelim."
İmamoğlu, vatandaşlardan oy kullanmaları ve insanların sandığa gitmeleri için çalışmalarını isteyerek, "Bugünden itibaren söylüyorum ki her şey çok güzel oldu zaten. Oldu, oldu, oldu." ifadesini kullandı.
İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:25 Kaynak: AA
CHP, hem, pazar günü, imamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan TRT'ye: Burası 82 milyonun, beni niye ekrana çıkarmadınız? AK Parti'den Küçükkaya'ya: Tarafsız olduğunuzdan değil, İmamoğlu'na destek verdiğiniz için sizi seçtik Ekrem İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Sisi benzetmesine jet yanıt: Milletimiz ismimi çok iyi biliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:44:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]