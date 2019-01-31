Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, Pazarda Tezgaha Çıkıp Lahana Sattı

İmamoğlu, Pazarda Tezgaha Çıkıp Lahana Sattı

38 dakika önce

İmamoğlu, pazarda tezgaha çıkıp lahana sattı Pazarda Ekrem İmamoğlu izdihamı Pazarda lahana satan İmamoğlu'na ilginç destek: "Elimi bağlasalar ayağımla oy veririm"İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki Pazar ziyareti...

İmamoğlu, pazarda tezgaha çıkıp lahana sattı
Pazarda Ekrem İmamoğlu izdihamı
Pazarda lahana satan İmamoğlu'na ilginç destek: "Elimi bağlasalar ayağımla oy veririm"

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki Pazar ziyareti sırasında bir esnafın tezgahına çıkarak alışverişe gelen vatandaşlara lahana sattı. Bunu gören bir vatandaş 'Elimi bağlasalar ayağımla sana oy veririm' diyerek destek verdi.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İmamoğlu öğle saatlerinde Sultangazi'deki esnafları ziyaret ederken, sonrasında ise ilçede kurulu bir pazar alanına girerek vatandaş ve pazarcılarla sohbet etti.
Ekrem İmamoğlu'nu görmek isteyenler izdiham oluşturdu
İmamoğlu'nu karşılarında görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Desteklerini göstermek isteyen kalabalık, pazar alanı ziyaretini adeta izdihama dönüştürdü. İmamoğlu, pazar alanında yürümekte zorluk çekerken, alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar başkan adayıyla tokalaşmak ve kucaklaşmak için adete birbirleriyle yarıştı.
İmamoğlu tezgaha çıktı, lahana sattı
Halkın arasına karışacağını söyleyerek seçim çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren İmamoğlu, gezi sırasında ise kimsenin beklemediği bir hareket gerçekleştirdi. Aniden pazardaki bir satıcının tezgahına çıkan Ekrem İmamoğlu, pazara alışverişe gelen vatandaşlara lahana sattı. Bunu gören vatandaşlar ise alkışlayarak İmamoğlu'nun yaptığı davranışa destek verdi. İmamoğlu'nun da etkisiyle pazarcı, 10 liradan sattığı lahanaları 6 liraya düşürerek vatandaşlara indirimli sattı.
"Elimi bağlasalar ayağımla oy veririm"
İmamoğlu'un tezgahta satış yaptığını gören kalabalık içerisindeki bir kadın ise "Elimi bağlasalar ayağımla sana oy veririm" diyerek destek verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:13 Kaynak: İHA

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