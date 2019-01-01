Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Piyangoyla Metrobüs Alma Hayalindeki Vatandaşla Çağlayan Hattında: Sürprizimiz Olacak

İmamoğlu Piyangoyla Metrobüs Alma Hayalindeki Vatandaşla Çağlayan Hattında: Sürprizimiz Olacak

56 dakika önce

Ekrem İmamoğlu bir televizyon kanalının sokakta kendisine yönelttiği mikrofona "Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanırsam sırf işe oturarak gitmek için kendime özel bir metrobüs alacağım" sözleriyle sosyal medyada ünlenen Bahattin Çağrış'la metrobüste yolculuk yaptı.

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Ekrem İmamoğlu bir televizyon kanalının sokakta kendisine yönelttiği mikrofona "Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanırsam sırf işe oturarak gitmek için kendime özel bir metrobüs alacağım" sözleriyle sosyal medyada ünlenen Bahattin Çağrış'la metrobüste yolculuk yaptı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:25 

Ekrem İmamoğlu, Dünya
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