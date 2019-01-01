İmamoğlu Piyangoyla Metrobüs Alma Hayalindeki Vatandaşla Çağlayan Hattında: Sürprizimiz Olacak
56 dakika önce
Ekrem İmamoğlu bir televizyon kanalının sokakta kendisine yönelttiği mikrofona "Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanırsam sırf işe oturarak gitmek için kendime özel bir metrobüs alacağım" sözleriyle sosyal medyada ünlenen Bahattin Çağrış'la metrobüste yolculuk yaptı.
Ekrem İmamoğlu
bir televizyon kanalının sokakta kendisine yönelttiği mikrofona "Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanırsam sırf işe oturarak gitmek için kendime özel bir metrobüs alacağım" sözleriyle sosyal medyada ünlenen Bahattin Çağrış'la metrobüste yolculuk yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:25
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