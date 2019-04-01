İmamoğlu: Rakibim Nazik Bir İnsan

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Rakibim nazik bir insan. Devlet nezaketini bilen bir insan. Zira daha önce hem aile duygularımızı paylaştığımız hem birbirimizi tebrik ettiğimiz görüşmelerimiz oldu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Rakibim nazik bir insan. Devlet nezaketini bilen bir insan. Zira daha önce hem aile duygularımızı paylaştığımız hem birbirimizi tebrik ettiğimiz görüşmelerimiz oldu. Ben en nezaketli bir şekilde, kendisinin planlayacağı bir biçimde benimle böyle bir talebi olacağını düşünüyorum. Çok yakın zamanda ararlar diye düşünüyorum. Binali Bey'den böyle bir tavır bekliyorum en azından" dedi.



Ekrem İmamoğlu, Seyrantepe'deki seçim ofisinde 12. kez kameralar karşısına geçti. Ekrem İmamoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu'nun son girişi ile beraber 16 sandık kalmıştır. Yüzde 99.95'i girilmiştir. Şu an itibariyle 4 milyon 168 bin 546 bize verilen oy, 4 milyon 142 bin 791 de rakibimize verilen oy. Dolayısıyla aramızdaki fark 25 bin 755'tir" dedi.



"BÜTÜN PARTİLER OY VERMİŞTİR" İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, partisinin tüm organlarına, ittifak partileri İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e ve İYİ Parti'nin tüm organlarına teşekkür ederek, "Bunun dışında İstanbul halkına teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki sandıkta bana AK Partili seçmen de bana oy vermiştir, HDP'li seçmen de oy vermiştir, Saadet Partili seçmen de oy vermiştir, MHP'li seçmen de oy vermiştir, bütün partiler oy vermiştir. Ben bütün partilerin seçmenlerinin oy verdiği bir insan olarak, hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeyeceğim sözünü vererek yine bana sandıkta atılan veya atılmayan, o sandığa atılan tüm oyları kendine atılmış kabul ederek, herkese bütün İstanbullulara da teşekkürü bir borç biliyorum" İfadelerini kullandı.



"ŞU ANDA TEK HEDEFİM, 16 MİLYON İNSANA GÜZEL BİR HİZMET SUNMAK"



İmamoğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine, "İstanbul'u kazanmak, İstanbul'un 16 milyon insanının gönlünü kazanmak olarak yorumluyorum. Şu anda tek hedefim, 16 milyon insana güzel bir hizmet sunmak. Gönlünü büyük oranda da kazandığımı düşünüyorum. Bunu güçlendireceğiz. Başka bir siyasi dil ve başka bir siyasi süreci İstanbul'a vaat ediyorum ve yaşatacağıma inanıyorum. Farklı bir samimiyeti, siyasi ortama katacağımı şimdiden görüyorum. Dolayısıyla İstanbul'u kazanmayı, dünyanın en büyük kentindeki 16 milyon insanın gönlünü kazanmak olarak tanımlıyorum" yanıtını verdi.



"BİNALİ BEY'DEN BÖYLE BİR TAVIR BEKLİYORUM EN AZINDAN"



Rakiplerinin kendisini tebrik edip etmediği sorulan İmamoğlu, şimdilik tebrik almadığını ama alacağını düşündüğünü belirterek, "Rakibim nazik bir insan. Devlet nezaketini bilen bir insan. Zira daha önce hem aile duygularımızı paylaştığımız hem birbirimizi tebrik ettiğimiz görüşmelerimiz oldu. Ben en nezaketli bir şekilde, kendisinin planlayacağı bir biçimde benimle böyle bir talebi olacağını düşünüyorum. Çok yakın zamanda ararlar diye düşünüyorum. Binali Bey'den böyle bir tavır bekliyorum en azından" diye yanıt verdi. - İstanbul

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