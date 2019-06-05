Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Ramazan Bayramı için memleketi Trabzon'da
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İmamoğlu Ramazan Bayramı için memleketi Trabzon'da

1 saat önce

İmamoğlu: "Tabii bu 18 gün milletimizi mutlu ederken birilerinin de aklını başından aldı. Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o insanları, o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim.” diye konuştu.

İmamoğlu Ramazan Bayramı için memleketi Trabzon'da, System.String[]
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, görevde kaldığı 18 gün boyunca insanların güvenini sağladığını belirterek, "Tabii bu 18 gün milletimizi mutlu ederken birilerinin de aklını başından aldı. Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o insanları, o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim." diye konuştu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Trabzon'a gelen İmamoğlu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya geldi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:53 
Cumhuriyet Halk Partisi, Ramazan Bayramı, Trabzon, İmamoğlu, Dünya
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