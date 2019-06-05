İmamoğlu Ramazan Bayramı için memleketi Trabzon'da
1 saat önce
İmamoğlu: "Tabii bu 18 gün milletimizi mutlu ederken birilerinin de aklını başından aldı. Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o insanları, o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim.” diye konuştu.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:53
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, görevde kaldığı 18 gün boyunca insanların güvenini sağladığını belirterek, "Tabii bu 18 gün milletimizi mutlu ederken birilerinin de aklını başından aldı. Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o insanları, o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim." diye konuştu. Ramazan Bayramı
dolayısıyla memleketi Trabzon
'a gelen İmamoğlu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet
Parkı Atatürk
Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya geldi.
Ekrem İmamoğlu: O bir avuç insanı bin 800 günde deli edeceğim
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