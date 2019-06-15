İmamoğlu sandık görevlileriyle buluştu
2 saat önce
Gülseli KENARLI - Onur Meriç / İstanbul DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sandık görevlileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:53 Kaynak: DHA
Gülseli KENARLI - Onur Meriç/ İstanbul DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sandık görevlileriyle bir araya geldi. CNR Expo Center'da düzenlenen programda bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "Arkadaşlarım bana dediler ki yarın için dinlenmen lazım. Cumayı, cumartesiyi boşaltalım. Dedim, 'Arkadaşlar ben dinlendiğim zaman yoruluyorum'. Ben çalışma arkadaşlarımızla, milletimizle, İstanbullularla buluştuğum zaman enerjim artıyor, canlanıyorum" dedi.
OYLARIN TUTANAKLARA KAYDI
Ekrem İmamoğlu, "Okullardaki görevinizi yaparken temel prensibimizin bize atılan her oyun sağlıklı bir şekilde tutanağa kaydı kadar, inanın rakibe atılan her oyun da sağlıklı bir şekilde tutanağa kaydı kadar önemlidir. Her ikisi için mücadele ediyoruz. Bunun adı şu; hak yemeyiz ama hakkımızı da yedirtmeyiz. Bu kadar net, bunun adı bu" diye konuştu.
Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek
İBB, 'makam aracı' iddialarına yanıt verdi: Hizmet için kullanılıyor
Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir
Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak