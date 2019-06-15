Son Dakika Haberleri: İmamoğlu sandık görevlileriyle buluştu
Son Dakika Güncel Haber

İmamoğlu sandık görevlileriyle buluştu

2 saat önce

Gülseli KENARLI - Onur Meriç / İstanbul DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sandık görevlileriyle bir araya geldi.

İmamoğlu sandık görevlileriyle buluştu, System.String[]

Gülseli KENARLI - Onur Meriç/ İstanbul DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sandık görevlileriyle bir araya geldi.  CNR Expo Center'da düzenlenen programda bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "Arkadaşlarım bana dediler ki yarın için dinlenmen lazım. Cumayı, cumartesiyi boşaltalım. Dedim, 'Arkadaşlar ben dinlendiğim zaman yoruluyorum'. Ben çalışma arkadaşlarımızla, milletimizle, İstanbullularla buluştuğum zaman enerjim artıyor, canlanıyorum" dedi. 


 

OYLARIN TUTANAKLARA KAYDI
Ekrem İmamoğlu, "Okullardaki görevinizi yaparken temel prensibimizin bize atılan her oyun sağlıklı bir şekilde tutanağa kaydı kadar, inanın rakibe atılan her oyun da sağlıklı bir şekilde tutanağa kaydı kadar önemlidir. Her ikisi için mücadele ediyoruz. Bunun adı şu; hak yemeyiz ama hakkımızı da yedirtmeyiz. Bu kadar net, bunun adı bu" diye konuştu. 


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:53 Kaynak: DHA
İstanbul, Onur Meriç, Ekrem İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek İBB, 'makam aracı' iddialarına yanıt verdi: Hizmet için kullanılıyor Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:21:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamoğlu sandık görevlileriyle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]