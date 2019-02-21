İmamoğlu Seçim Çalışmalarını Beykoz'da Sürdürüyor

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'da halk buluşması öncesi AK Parti standını ziyaret etti.





CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'da halk buluşması öncesi AK Parti standını ziyaret etti. Seçim çalışmalarında başarılar dileyen İmamoğlu'na stantta bulunanlar lokum ikram etti. Halk buluşmasında seçmenlere hitap eden İmamoğlu, "Allah şahit, siz de şahit olun ki, çok keyifli ve huzurlu bir dönem size yaşatacağım." dedi.



31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Beykoz'da bulunan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ilçe meydanında yaptığı halkla buluşma programı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na ilk olarak, Ak Partili Binali Yıldırım'ın vaadi arasında yer alan istihdam sorusu yöneltildi. Yıldırım'ın istihdam vaadinden haberinin olmadığını belirten Ekrem İmamoğlu, "Sevindim. En azından belediye başkanlarının işsizlikle ilgilenmesi gerektiğini birkaç günde öğrendiler. Bu değerli benim açımdan. En azından işle, işsizlikle, istihdam ile bu alanı yaratma ile ilgili belediyelerin çok ağır mesuliyetlerinin olduğunun farkında olmasını öğrenmiş oldu. Ben temkinli bir insanım. Akıllı ve bilimle hareket ederim. Biri söyledi diye bir şey söylemem" dedi.







"BEYKOZLULARIN HAKKINI VEREREK SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ"



Depremle de ilgili çalışmaların hemen başlatacaklarını belirten İmamoğlu, başka bir gazetecinin, "Beykozlu seçmenler ciddi bir tapu sorunu olduğunu söylüyor. Siz tapu sorunun çözebilecek misiniz?" sorusuna da, "Bu ülkede çözümsüzlük diye bir şey yok. Bunu çözümsüz hale getirenler basiretsiz ve beceriksiz yöneticiler. Bu işte 2 yöntem olmalı. İlki becerikli ve çözüm arayan yöneticiler olmalı, ikincisi de bu işin taraflarını davet edebilecek toleransa sahip olmalı. Ortak akıl ve demokrasi tanımı vardır. Bu iki tanımla hareket ettiğinizde İstanbul'da çözümsüz sorun yoktur. Beykozlu'ya hakkını vererek sorunu çözeceğiz. Beykozlu'nun malına göz dikerek değil" diye cevap verdi.







AK PARTİLİLER STANDI ZİYARET EDEN İMAMOĞLU'NA LOKUM İKRAM ETTİ



İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından ilçe meydanında bulunan AK Parti seçim standını da ziyaret etti. Seçim sürecinde başarılar dileyen İmamoğlu'na stantta bulunanlar lokum ikram etti.







"BEYKOZ TÜM MASUMİYETİNİ KORUYARAK YİNE BEYKOZLULARIN OLACAK"



Arından ilçe meydanında seçmenlere seslenen İmamoğlu, "Beykoz'un tüm sorunları, size bir hemşeriniz olarak söylüyorum ki, yıllardır çözmedikleri tapular, imar sorunları, dönüşüm sorunları, hem de örnek bir Beykoz'u ortaya koyacağız. 5 yıl sonra ne diyecekler biliyor musunuz. 'Bu güzel Beykoz ne güzelmiş yıllarını heba etmiş' diyecekler. Size söz veriyorum. Bu Beykoz tüm masumiyetini ve doğallığını koruyarak yine Beykozluların olacak" dedi.







"BİLİN Kİ 1 NİSAN'DA ASIL BELEDİYE BAŞKANI SİZ OLACAKSINIZ"



İmamoğlu konuşmasının sonunda, "Benim enerjimi ve gülen yüzümü görüyorsunuz. Bir şehre güler yüzlü, inançlı, keyifli, ahlaklı, günde 30 kilometre yürüyecek, adım adım bu şehri gezecek bir belediye başkanı lazım. Bu şehirde yaşayan herkesi kucaklayacak bir belediye başkanı lazım. İstanbul'u adım adım bilen, hisseden, benim seçmenim demeyen, hepimiz diyen, herkesi kucaklayan bir belediye başkanı lazım İstanbul'a. Siz şimdiden belediye başkanı seçildiniz. Siz seçildiniz neden biliyor musunuz. Çünkü size çok zevkli ve güzel bir dönem yaşatacağım. Söz veriyorum. Allah şahit, siz de şahit olun ki, çok keyifli ve huzurlu bir dönem size yaşatacağım. İyi ki oy vermişiz dedirteceğim. Ama bilin ki 1 Nisan'da asıl belediye başkanı siz olacaksınız" ifadelerini kullandı.



Konuşmasının ardından semt pazarını ziyaret etmek isteyen İmamoğlu, yaşanan yoğunluk nedeniyle bu turunu gerçekleştiremedi.







Görüntü dökümü



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-İmamoğlu'nın gazetecilerin sorularını yanıtlaması



-İmamoğlu'nun Ak Parti standını ziyaret etmesi



-İmamoğlu'nun seçmenlere hitap etmesi



-Genel ve detay görüntüler - Meriç

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