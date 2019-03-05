İmamoğlu Seçim Çalışmalarını Kağıthane'de Sürdürüyor

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de kanaat önderleri bir araya geldi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de kanaat önderleri bir araya geldi. Konuşmasında siyasetteki üslubun ayrıştırıcı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Milletin kalbini kıra kıra, milleti parçalaya parçalaya seçimi kazanmak istemiyorum" dedi.



Seçim çalışmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu, Kağıthane Belediyesi'nin sosyal tesislerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ve yerel spor kulüplerinin yöneticileri ile kahvaltıda buluştu. İmamoğlu'na İYİ Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Aslan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan ve çok sayıda partili eşlik etti. Konuşmasında, siyasette kullanılan üslubun demokrasiden uzak ve kutuplaştırıcı olduğunu belirten İmamoğlu, "Milletin kalbini kıra kıra, milleti parçalaya parçalaya seçimi kazanmak istemiyorum. Biz topluma moral motivasyon katmaya ve o insanları sürece en güzel şekilde hazırlamak için yola çıktık. İstanbullu tek bir ideal için büyük bir mücadele verecek. O da dünyanın en güzel kenti İstanbul'u yaratma projesidir. Dünyanın çekim merkezi İstanbul olacak" şeklinde konuştu.



İmamoğlu, "Bakın bu bir belediye başkanı seçtiğiniz bir seçim değildir. Anlayışın değiştiği ve yeni bir yerel yönetimin anlayışının başlangıç anıdır. Bu sürece bu kardeşiniz önderlik ediyor. Ben de diyorum ki beni değil, kendinizi seçiyorsunuz. Bu sürece böyle inanın" ifadelerini kullandı.



"KİMSEYLE KAVGA ETMEYİN, SADECE BİZİ ANLATIN"



Ekrem İmamoğlu, "Bakın biz ne diyorsak bir hafta sonra aynılarını demeye başladılar. Hayatları boyunca kullanmadıkları şeffaflık ve katılımcılık kelimelerini kullanmaya başladılar. Kapımız herkese açık demeye başladılar. İlk başlarda demiş olabilirler. Ama özellikle son 10 - 15 yıldır başka bir kibirle İstanbul'u yönetmenin bedelini biz ödedik. Dolayısı ile siz sokakta bunları anlatacaksınız. Bunu yaparken de tek bir isteğimiz var, kimse ile kavga etmeyin. Sadece bizi anlatın, projelerimizi anlatın, sayfalar dolusu projelerimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde bu kadar detaylı projeleri hiçbir seçimde göremezsiniz. Bu kadar net söylüyorum. Bizim projelerimizi bir hafta 10 gün sonra açıklamalarının da sebebi budur. Vadiler dedik, vadileri açıklıyorlar. 15 yaşam vadesi yapacağız dedik, 15 gün sonra baktık ki televizyonlarda vadileri anlatıyorlar. 15- 20 yıldır o vadiler var bu kentte" dedi.



"BU SEÇİMDE İKİ SİYASİ PARTİ DEĞİL, İSTANBUL İTTİFAKI KAZANACAK"



"Seçimde kazanmaya halk ilk kez bu kadar yakın" diyen İmamoğlu, "Bakın halk diyorum, çünkü halk kazanacak. Bu seçimlerde iki siyasi parti değil, İstanbul İttifakı kazanacak. Bunu herkese kazanacak. Bu seçim herkesin kazanacağı bir seçim olacak. Bunu yönetimde İstanbulluya, biz yaşatacağız. Dolayısı ile sizleri, bu seçime motivasyonu yüksek bir şekilde, bizi takip eden, konuları anlatan bir yol arkadaşı ve bu sürecin kahramanı olmaya sizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



"SEÇİMLERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI DEĞİL, HALK KAZANIR"



Ardından Hacıbektaş Veli Cemevi'ne geçen İmamoğlu, burada da cemevlerinin statüleri hakkında konuştu. Tüm inanç gruplarına aynı yaklaşım içinde olacaklarını ifaden İmamoğlu, "İstanbul bir başlangıçla hakkettiği yöneticileri kazanacak. Sizler de bu seçimi kazanacaksınız. Seçimleri belediye başkan adayları kazanmaz. Seçimleri halk kazanır. Biz bu seçimde halkın kazanmasını istiyoruz. Dolayısı ile sizinle beraber, güzel bir süreci, hem kampanya döneminde hem seçim gününde yaşamak ve 1 Nisan'da gerçekten derin bir nefesle güzel bir güne uyanmak istiyoruz" diye konuştu. - İstanbul

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