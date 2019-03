İmamoğlu Seçim Turunu Çatalca'da Sürdürdü

İSTANBUL - Çatalca'da seçim turuna çıkan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar gezisi sırasında eşi Dilek İmamoğlu'nun uyarısı üzerine mutfak alışverişi yaparak, ziyaretlerini sürdürdü. Bölge halkıyla sohbet eden İmamoğlu, engellilerden, tarımdaki üretime ve çiftçilere desteğe kadar birçok konuda projelerini anlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Çatalca'da bir dizi temaslarda bulundu. İlçeye gelen İmamoğlu çiftinin sokakta bekleyen vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Bir süre seçim otobüsüyle devam eden İmamoğlu, vatandaşlarla kucaklaşabilmek için araçtan aşağıya inerek halkın arasına karıştı. Cadde üzerindeki esnafları ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen İmamoğlu, göreve geldiği takdirde sorunlara ilişkin çözümleri hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini söyledi. Çatalca Meydanda kurulu olan AK Parti standını ziyaret eden İmamoğlu, burada çalışan görevlilere başarılar dileyerek, başkan adayına selam söyledi.

Pazarda alışveriş yapan bir kadından İmamoğlu'na anne gibi nasihat

Esnaf gezisinin devamında mahalle pazarına giren İmamoğlu, pazarcılara ve alışverişe gelen vatandaşları selamladı. Pazar alanında İmamoğlu'nu görmek isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarışırken, bu anlar neredeyse izdihama neden oldu. Pazar alanında bir kadın seçmen İmamoğlu'nun yanına yaklaşarak adeta anne gibi nasihatte bulundu. İmamoğlu'nun elini tutarak konuşan kadın, 'Sakın sinirlenme, bak duymayacağım' demesi üzerine İmamoğlu gülerek, 'Anacım hiç sinirlenmeyeceğim sana söz' diye cevap vererek kadına sarılması renkli anlara sahne oldu.



İmamoğlu, eşi uyarınca evinin alışverişini yaptı

Başkan Adayı İmamoğlu'nun Çatalca ziyaretleri birbirinden ilginç anlara sahne oldu. Pazarın girişinde Ayşe Kaplan isimli kadın pazarcının tezgahına yönelen İmamoğlu, pazarcıyla sohbete başladı. Ayşe Kaplan'ın kendi üretimi olduğunu ve organik olduğun öğrenen İmamoğlu, daha sonra alışverişi için geleceğini söyleyerek yoluna devam etmek istedi. Tam bu sırada Dilek İmamoğlu, eşini uyararak ev için yumurta ve tereyağı aldı. İmamoğlu, tarımı destekleme ve çiftçilerle ilgili düşünceleri anlattığı sırada Dilek İmamoğlu, yumurta ve tereyağ alması renkli anlara sahne oldu. Alışverişin ardından kısa bir değerlendirme yapan İmamoğlu, "İstanbul'un 150 köyünde aynı ablamız gibi bilinçli üretim yapacak, ürettiğini satabilecek. Ablamız satabilmesi için daha güzel imkan verip el üstünde tutacağız" dedi. Pazar gezisi sırasında evi için alışveriş yapan İmamoğlu çifti, Pazardaki seçim turunu elindeki poşetlerle sürdürdü.



"Engellilerin bu şehirde her yere ulaşmasını sağlayacağız"

Alışverişin ardından turuna devam eden İmamoğlu, bir engelli yakınıyla sohbeti dikkat çekti. İmamoğlu çiftinin yanına gelen kadın, 'Engelliler için kim ne yaparsa benim oyum onun olacak' demesi üzerine İmamoğlu, 'Engellilerin bu şehirde her yere ulaşmasını sağlayacağız' dedi. Konuşmasına devam eden kadın, 'Ben Beylikdüzü'ne çok geldim, orada da eksiklikler var' deyince İmamoğlu, 'Bir anda düzelmiyor, çokça düzelttik. Bütün kamu kuruluşlarında asansör yaptık. Engelliler için özel olarak yaptık. Onun için bütün İstanbul'u erişebilir yapacağız. Engelliler bu şehri yaşayacak' diye karşılık verdi. Kadının yanında eşinin engelliler için yaptığı sosyal deneyi anlatan İmamoğlu, "Dilek bir tekerlekli sandalye ile şehrin önemli arterlerini dolaştı. Birkaç yerde düştü kaza geçirdi. Derneğin önerisi üzerine yaptık. Çok hissettirdi, sonrasında danışmanlarımızla ciddi bir yol aldık. Okullara, kaymakamlığa erişebilir o kadar yer var ki, tamamını elden geçirdik. Beylikdüzü ve İstanbul'un bir çok yerinden yapacağımız çok iş var" dedi. Dilek İmamoğlu ise, "Yüksek kaldırımlardan düştük, sonrasında kaldırımların seviyesini azalttık. Bir günlük tecrübeydi, çok güzeldi. Ben yerinde tespiti yapmak için bunu yapmıştım" diye konuştu.



Pazarcıdan İmamoğlu'na, 'Sizinki gönül işi değil yürek işi yürek'

Pazardaki seçim turunda zaman zaman yürümekte güçlük çeken İmamoğlu, hemen hemen her pazarcıyla sohbet edebilmek için tezgahlarını ziyaret etti. İmamoğlu, ile pazarcılar arasındaki diyaloglar gülüşmeler neden oldu. Pazarcılardan bir tanesi İmamoğlu'na dönerek, 'Vallahi sizi yüreğimizde taşıyoruz başkanım. Başkanım seninki gönül işi değil yürek işidir yürek' diyerek destek verdi. Pazarcının bu seslenişine alanda bulunanlar alkışlarla desteklerken, İmamoğlu ise pazarcıyla dönerek teşekkür etti.

