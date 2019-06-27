Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Seçimi kazanan sadece buradakiler değil, İstanbul ve Türkiye'dir"
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İmamoğlu: "Seçimi kazanan sadece buradakiler değil, İstanbul ve Türkiye'dir"

1 saat önce

23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

İmamoğlu:
23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:35 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel
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