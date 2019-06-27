İmamoğlu: "Seçimi kazanan sadece buradakiler değil, İstanbul ve Türkiye'dir"
1 saat önce
23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:35 Kaynak: AA
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