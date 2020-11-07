İmamoğlu: "Şehirlerimizi kimsenin burnunun kanamayacağı şekle getirmeliyiz" - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'de meydana gelen depremde enkazdan kurtarılan depremzedeleri hastanede ziyaret etti.

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan apartmanların enkazlarından kurtarılan depremzedeleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ziyaret etti. İmamoğlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Enkazdan kurtarılan çocukları ziyaret ettiğini ifade eden İmamoğlu, "Çocuklar geleceğimiz, umudumuz. Bu tür zor koşullardan en fazla etkilenenler de çocuklarımız oluyor. Burada enkaz altından çıkarılan çocuklarımızla umut tazeliyoruz. Onların çok şey başaracağını hissediyoruz. Allah onları korusun" dedi.

Başta çocuklar olmak üzere topluma sorumluluklarının çok büyük olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Hiçbir afette kimsenin burnunun kanamadığı bir ülke var etmeliyiz. Şehirlerimizi kimsenin burnunun kanamayacağı şekle getirmeliyiz. Bu ziyaretten bu sorumluluğu alarak ayrılıyorum. Durumları ve sağlıkları çok iyi. Bunun için tüm sağlık çalışanlarına minnet duyuyoruz" diye konuştu.

İmamoğlu'na ziyarette CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da katıldı. - İZMİR