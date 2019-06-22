İmamoğlu: Şehrin nimetlerini sizlerle paylaşmaya geliyoruz; Yıldırım: Bu şehri yalancılar yönetemez
1 saat önce
CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde Üsküdar'da, Ak Parti'nin adayı Binali Yıldırım ise Pendik’te düzenlediği miting ile kampanyalarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:23
CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu
, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde Üsküdar
'da, AK Parti
'nin adayı Binali Yıldırım
ise Pendik
'te düzenlediği miting ile kampanyalarını tamamladı.
İmamoğlu, yaptığı konuşmada, "Size söz veriyorum şehrin nimetlerini sizlerle paylaşmaya geliyoruz." dedi. Yıldırım ise konuşmasında, "Bu şehri yalancılar yönetemez" ifadesini kullandı.
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