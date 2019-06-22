Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Şehrin nimetlerini sizlerle paylaşmaya geliyoruz; Yıldırım: Bu şehri yalancılar yönetemez
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İmamoğlu: Şehrin nimetlerini sizlerle paylaşmaya geliyoruz; Yıldırım: Bu şehri yalancılar yönetemez

1 saat önce

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde Üsküdar'da, Ak Parti'nin adayı Binali Yıldırım ise Pendik’te düzenlediği miting ile kampanyalarını tamamladı.

İmamoğlu: Şehrin nimetlerini sizlerle paylaşmaya geliyoruz; Yıldırım: Bu şehri yalancılar yönetemez, System.String[]
CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde Üsküdar'da, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ise Pendik'te düzenlediği miting ile kampanyalarını tamamladı.

İmamoğlu, yaptığı konuşmada, "Size söz veriyorum şehrin nimetlerini sizlerle paylaşmaya geliyoruz." dedi. Yıldırım ise konuşmasında, "Bu şehri yalancılar yönetemez" ifadesini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:23 
Cumhuriyet Halk Partisi, Pendik, Üsküdar, İmamoğlu, Dünya
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