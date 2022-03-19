İmamoğlu: Senkronize çalışarak çözülemeyecek sorun yok - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu: Senkronize çalışarak çözülemeyecek sorun yok

19.03.2022 11:31
İmamoğlu: Senkronize çalışarak çözülemeyecek sorun yok

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Senkronize çalışmanın bugünden sonraki birçok çalışma ortamına ve bir araya gelip masada sorun çözme karakterine örnek olmasını diliyorum.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,  "Senkronize çalışmanın bugünden sonraki birçok çalışma ortamına ve bir araya gelip masada sorun çözme karakterine örnek olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese de yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu, kar yağışıyla ilgili AKOM'da açıklamalarda bulundu.

Karla mücadelede devletin tüm kurum ve kuruluşlarının ortak hareket ettiğine dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbul gerçekten çok büyük bir metropol. ve bu senkronize duyguyu oluşturmadığımız takdirde, sorumluluğu hep birlikte almadığımız takdirde, gerçekten ne yaparsak yapalım çözüm bulmanın kolay olmadığı bir şehirdeyiz. Zira, 9 bin 500, 10 bine yakın çalışanıyla hizmet veriyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 2000'i aşkın aracıyla sahada. Ama eğer sahada araçların ilerlemesinin mümkün olmadığı bir hat oluştuğunda, ne kadar aracınız olursa olsun, ne kadar çalışanınız olursa olsun sonuca ulaşmak elbette güç. Bu bakımdan, son iki kar yağışında ve şu an itibariyle de devam eden, vatandaşımızın bütün uyarılarımıza gösterdiği azami ilgi ve uyum açısından, ben, 16 milyon vatandaşımıza, hemşehrimize yürekten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten birlikte sorun değil, tam aksine hep söylediğim gibi, karın güzelliğini ve bereketini konuştuğumuz günleri yaşadık ve yaşıyoruz. Bu bağlamda mutluluğumu bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN" ÇAĞRISIKar yağışının ağırlıklı olarak kentin batı bölgelerindeki ilçelerde etkili olduğunu belirten İmamoğlu, vatandaşlara, zaruri haller dışında trafiğe çıkmamaları, toplu ulaşımı tercih etmeleri ve tedbiri elden bırakmamaları çağrısını yineledi. Metro seferlerini gece 02.00'ye kadar devam ettiğini aktaran İmamoğlu, metrobüsün de 24 saat esasına bağlı olarak hizmetini sürdüreceğini kaydetti. İETT'nin gerekli hallerde ek seferler düzenleyeceğini paylaşan İmamoğlu, Şehir Hatları'nda da herhangi bir sıkıntılı durumun olmadığını ifade etti. Olası trafik sıkışıklığında vatandaşlara ve çalışanlara ulaştırılmak üzere 100 bin kumanya ve 54 bin mobil malzeme hazırlıkları olduğunun altını çizen İmamoğlu, İBB'nin tuz stoklarının da yeterli olduğunu aktardı.


İmamoğlu: Senkronize çalışarak çözülemeyecek sorun yok
YORUMLAR
500
İMAMOĞLU: SENKRONİZE ÇALIŞARAK ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOK İMAMOĞLU: SENKRONİZE ÇALIŞARAK ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOK İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor! İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Yarın öğleden sonraya kadar kar yağışı etkisini devam ettirecek' İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Yarın öğleden sonraya kadar kar yağışı etkisini devam ettirecek'

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, AKOM, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İmamoğlu: Senkronize çalışarak çözülemeyecek sorun yok - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:48 Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adama hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:02:21. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu: Senkronize çalışarak çözülemeyecek sorun yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement