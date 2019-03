İmamoğlu: "Sevinç Gösterileri Yapılmayacak, Herkesi Kucaklamak İstiyorum"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, başkan seçilmesi halinde kutlama yapılmamasını istediğini belirterek, "Herkes kornayla şunla bunla sevinç gösterileri yapmayacak, bu kardeşiniz bir vatandaşımız bile incinirse üzülür.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Kağıthane, Beşiktaş ve Sultanbeyli'de devam ettiren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, son olarak Gaziosmanpaşa'ya geçti. İlçe meydanında coşkulu kalabalığın karşıladığı İmamoğlu, burada kentin sorunlarına dikkat çekerek sorunların çözümü noktasında vatandaşlardan seçime yönelik destek istedi.



"İSTANBUL'UN HER İLÇESİNİ KAZANMAKTA İDDİALIYIZ"



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Biz her ilçede iddialıyız, Gaziosmanpaşa'da da iddialıyız. İstanbul'un her ilçesini kazanmakta iddialıyız. Herkesin oyunu almakta da iddialıyız. Hizmet edeceğiz insanları ayırmayacağız, sen şu partilisin, bu partilisin de demeyeceğiz. Partizanlığın kökünü kurutmaya geliyoruz. Partizanlık bitecek" dedi.



"SEVİNÇ GÖSTERİLERİ YAPILMAYACAK, HERKESİ KUCAKLAMAK İSTİYORUM"



31 Mart günü seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başkan seçilmesi halinde kimsenin kutlama yapmamasını isteyen İmamoğlu, "Herkes kornayla şunla bunla sevinç gösterileri yapmayacak, bu kardeşiniz bir vatandaşımız bile incinirse üzülür. Ben Pazar günü herkesle kucaklaşmak istiyorum. Kimse dışarda kalsın istemiyorum. Yeterince böldüler. Dolayısıyla kimseyi incitmeyeceğiz, oy vermeyenlerde iyi ki bu adam kazanmış diyecekler. Yeni bir dönem başlatıyoruz" diye konuştu.



