İmamoğlu: "Sevinmek bir başka kimsenin kalbini kırmak anlamına asla gelmez"
1 saat önce
- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:41 Kaynak: AA
- Ekrem İmamoğlu
'nun açıklaması İSTANBUL - CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
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