Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Sevinmek bir başka kimsenin kalbini kırmak anlamına asla gelmez"
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İmamoğlu: "Sevinmek bir başka kimsenin kalbini kırmak anlamına asla gelmez"

1 saat önce

- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
İmamoğlu: Sevinmek bir başka kimsenin kalbini kırmak anlamına asla gelmez
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:41 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu, belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Güncel
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