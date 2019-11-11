Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi hakkında konuştu: İsrafa sebep olacaktı
Son Dakika Dünya İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi hakkında konuştu: İsrafa sebep olacaktı

İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi hakkında konuştu: İsrafa sebep olacaktı

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptaline ilişkin, "Hem arazinin değeri, hem kapsadığı alan 1 buçuk katrilyonluk bir israfa sebep olacaktı. Yapmayacağız demiyoruz, yapacağız. İki tane yerimiz var, üç de olabilir." dedi.

İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi hakkında konuştu: İsrafa sebep olacaktı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptaline ilişkin, "Hem arazinin değeri, hem kapsadığı alan 1 buçuk katrilyonluk bir israfa sebep olacaktı. Yapmayacağız demiyoruz, yapacağız. İki tane yerimiz var, üç de olabilir." dedi.


İmamoğlu, başkanlığında Saraçhane'de düzenlenen İBB Meclis kasım ayı toplantısında AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun İleri Biyolojik Artıma Tesisi Projesi'nin iptaline ilişkin değerlendirmelerine yanıt verdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Ekrem İmamoğlu, Tevfik Göksu, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı!
İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim Tazminatını ödemeden işine son verdiği işçisinin başını yardı! Kanlar içinde kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 04:57:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi hakkında konuştu: İsrafa sebep olacaktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]