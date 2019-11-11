İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi hakkında konuştu: İsrafa sebep olacaktı
7 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptaline ilişkin, "Hem arazinin değeri, hem kapsadığı alan 1 buçuk katrilyonluk bir israfa sebep olacaktı. Yapmayacağız demiyoruz, yapacağız. İki tane yerimiz var, üç de olabilir." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptaline ilişkin, "Hem arazinin değeri, hem kapsadığı alan 1 buçuk katrilyonluk bir israfa sebep olacaktı. Yapmayacağız demiyoruz, yapacağız. İki tane yerimiz var, üç de olabilir." dedi.
İmamoğlu, başkanlığında Saraçhane'de düzenlenen İBB Meclis kasım ayı toplantısında AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun İleri Biyolojik Artıma Tesisi Projesi'nin iptaline ilişkin değerlendirmelerine yanıt verdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:31
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