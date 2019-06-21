Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Silivri ve Büyükçekmece'de vatandaşlara hitap etti
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İmamoğlu Silivri ve Büyükçekmece'de vatandaşlara hitap etti

9 dakika önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Silivri ve Büyükçekmece'de mitingler yaptı.

İmamoğlu Silivri ve Büyükçekmece'de vatandaşlara hitap etti, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Silivri ve Büyükçekmece'de mitingler yaptı. 
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Çatalca'daki programının ardından Silivri'de vatandaşları selamladı. Ardından Atatürk Meydanı'nda  miting yapan İmamoğlu,  "Her yerde söylüyorum: Sevgi kazanacak, sevgi. Çocuklar, gençler ve kadınlar için çalışacağız. Bu şehrin insanlarına hizmet etmeye geliyoruz. Hazır mısınız 23'üne. Esas anket, Pazar günü, sandıkta. Rehavet yok. Çalışacağız, herkes sandığa gelecek, sandıkta görev alacağız, herkes oy kullanacak. Tatilde olanları arayın, gelsinler. Özledim onları" diye konuştu. 
Sözlerine "Silivri'yi de Şile ve Çatalca gibi İstanbul'un göz bebeği yapacağız" diye devam İmamoğlu, "Tarımı, turizmi destekleyeceğiz. Her yerde olduğu gibi çocukları, gençleri, kadınları destekleyeceğiz. Bu şehri adaletle yöneteceğiz. Bir avuç insana değil, 16 milyon insana hizmet edeceğiz. Silivri'nin belediye başkanıyla da dört dörtlük çalışacağız. Biz, bu şehre ve insanlarına hizmete geliyoruz" şeklinde konuştu. 
Silivri'nin ardından Ekrem İmamoğlu'nun durağı Büyükçekmece oldu. İmamoğlu'na mitingde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile çok sayıda milletvekili eşlik etti. İmamoğlu, konuşmasında, " Türkiye'nin her yerinde, büyük sorumlulukla, değişimin yerelden başladığını bilen inançla, birbirine dayanışarak, halkının arasında milletine hizmetle, adanmışlıkla hizmet edeceğiz. Türkiye'nin bu sıkışmış daralmış döneminden sıyrılıp çıkması adına, milletçe seferberlikler başlatacağız. Ülke olarak, her şehirde, Türkiye'nin yarısından fazlasını yöneten bizler, büyük başarılar kazanacağız. Hep birlikte başaracağız" şeklinde konuştu. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:24 Kaynak: DHA
İstanbul, Büyükçekmece, Silivri, İmamoğlu, Güncel
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