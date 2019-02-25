Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Şişli'nin Gördüğü En Güzel Belediyeciliği Size Sunacağız"

İmamoğlu: "Şişli'nin Gördüğü En Güzel Belediyeciliği Size Sunacağız"

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turu kapsamında geldiği Şişli'de, "Şişli ve büyükşehir belediyesi yıllardır ayrı siyasi anlayışlarla yönetilmiş ve onun sıkıntılarını çekmiş.

İmamoğlu:
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turu kapsamında geldiği Şişli'de, "Şişli ve büyükşehir belediyesi yıllardır ayrı siyasi anlayışlarla yönetilmiş ve onun sıkıntılarını çekmiş. Artık 1 Nisan itibariyle size söz veriyorum Şişli'nin hayatı boyunca gördüğü en güzel belediyeciliği size sunacağız" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Şişli'de sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bu kapsamda ilçede bulunan bir Pazar alanını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan seçim irtibat ofisinin de açılışını gerçekleştirdi.

İmamoğlu'na pazar alanında coşkulu karşılama

Beraberindeki heyetle birlikte Feriköy kapalı Pazar alanını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, burada esnaf ve vatandaşların alkış ve sloganlarıyla karşılandı. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan coşkulu kalabalıkla bir süre sohbet ederek yerel seçimde destek isteyen İmamoğlu, esnafın ikramlarını da geri çevirmedi.

"Söz veriyorum Şişli'nin gördüğü en güzel belediyeciliği size sunacağız"

Pazar ziyaretinin ardından CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kurtuluş Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Cadde üzerinde toplanan ilçe halkına seslenen İmamoğlu, "Şişli geçmişten bugüne güzel işlerin yapıldığı bir ilçemiz. Eksiklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir, bazen geçiş kazalarımız olabilir ama bugün itibariyle fazla değil yaklaşık bir ay sonra size şunun müjdesini vereceğim; İstanbul'da Şişli ve Büyükşehir belediyesi yıllardır ayrı siyasi anlayışlarla yönetilmiş ve onun sıkıntılarını çekmiş. Artık 1 Nisan itibariyle Muammer Keskin(CHP Şişli Belediye Başkan adayı) ile beraber, Ekrem İmamoğlu olarak size söz veriyorum Şişli'nin hayatı boyunca gördüğü en güzel, en insani ve en vizyoner belediyeciliği size sunacağız. Şimdiden Şişli'ye hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:31 Kaynak: İHA

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