İmamoğlu: "Size layık olmak için çok çalışacağız"
14 dakika önce
- Ekrem İmamoğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde vatandaşlara seslendi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:23 Kaynak: AA
Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu!
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendi: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim
Ekrem İmamoğlu sevinci İBB önüne taştı!
AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ı vatandaşlar teselli etti