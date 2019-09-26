İmamoğlu: Son bir ayda 859 yeni toplanma alanı tespit ettik
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son bir ay içinde 859 yeni afet toplanma alanı tespit edildiğini ve bunların arasında halen hazır olmayanlar olduğunu duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son bir ay içinde 859 yeni afet toplanma alanı tespit edildiğini ve bunların arasında halen hazır olmayanlar olduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:12
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