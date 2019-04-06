İmamoğlu, son rakamları açıkladı
11 dakika önce
Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı verilere göre ise geçersiz oyların yüzde 57,5'i sayıldı ve fark 17.719 olarak güncellendi.
Ekrem İmamoğlu
'nun sosyal medyadan paylaştığı verilere göre ise geçersiz oyların yüzde 57,5'i sayıldı ve fark 17.719 olarak güncellendi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:06
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