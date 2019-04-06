Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, son rakamları açıkladı

İmamoğlu, son rakamları açıkladı

11 dakika önce

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı verilere göre ise geçersiz oyların yüzde 57,5'i sayıldı ve fark 17.719 olarak güncellendi.

İmamoğlu, son rakamları açıkladı, System.String[]
Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı verilere göre ise geçersiz oyların yüzde 57,5'i sayıldı ve fark 17.719 olarak güncellendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:06 

Ekrem İmamoğlu, Ekonomi
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