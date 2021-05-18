İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, İBB'nin yeni hizmetini duyurdu. İBB'nin 'Halk Bakkal' projesini Twitter hesabından duyuran İmamoğlu, 200 bine yakın Sosyal Destek İstanbulkart kullanıcısının bu yeni hizmet sayesinde bakkallardan da alışveriş yapabileceğini söyledi.

İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili bakkallarımız; size destek olmak ve dayanışmayı güçlendirmek için Halk Bakkal projesini başlatıyoruz. Artık 200 bine yakın Sosyal Destek İstanbulkart kullanıcısı bakkallardan da alışveriş yapabilecek. Sizi Halk Bakkal'a katılmaya davet ediyorum"

PROJEYE NASIL DAHİL OLUNACAK?

Bakkallar, "halkbakkal.ibb.istanbul" adresinden Halk Bakkal Başvuru Formu'nu doldurarak projeye dahil olabilecek.