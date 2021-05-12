DSİ Genel Müdürü Yıldız: "Sulama projesinin tamamlanmasıyla 106 bin kişiye istihdam sağlanacak" - Son Dakika

DSİ Genel Müdürü Yıldız: "Sulama projesinin tamamlanmasıyla 106 bin kişiye istihdam sağlanacak"

12.05.2021 09:57
DSİ Genel Müdürü Yıldız:

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Adana'nın Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçesinde 1 milyon 65 bin 540 dekar tarım arazisinin modern borulu sulama sistemine kavuşacağını ve 106 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Adana'nın Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçesinde 1 milyon 65 bin 540 dekar tarım arazisinin modern borulu sulama sistemine kavuşacağını ve 106 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Yıldız, yaptığı açıklamada DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya konulduğunu, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu belirterek, "Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" diye konuştu.

Yıldız, Adana ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesinde çalışmaların hız kesmeden devam ediyor. Adana ili sınırları içinde yer alan, Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerindeki toplam 1 milyon 65 bin 540 dekar tarım arazisini modern borulu sulama sistemine kavuşturacak. Bu devasa sulama projesini hayata geçirebilmek için projenin ana su kaynağını oluşturmak maksadıyla 2010 yılında Yedigöze Barajı hizmete alınmıştır. Sulamanın yanı sıra enerji faydası da olan bu baraj yılda 967 GWh enerji üretimine sahiptir. Barajın tamamlanarak ana su kaynağının oluşturulmasının akabinde ovanın bir an önce suya kavuşması ve projenin faydaya dönüştürülebilmesi için çalışmalar kısımlara ayrılmış ve aynı anda birçok farklı şantiyede çalışmalara devam edilmiştir.

Proje kapsamında bugüne kadar 26 bin 230 dekar arazi sulamaya açılmış olup 617 bin 010 dekar arazide inşaat, 46 bin 800 dekar arazide ise ihale çalışmaları devam etmektedir. 375 bin 500 dekarlık ek sahanın da planlama çalışmaları tamamlanmış olup, proje ihalesi yapılacaktır."

Bu projede kullanılan en büyük boru çapının 3800 milimetre olduğunu anlatan Yıldız, "Büyüklüğünün hayal edilebilmesi adına örneklersek; 'içinden binek araçların rahatlıkla geçebileceği büyüklükte' bir borudan bahsediyoruz. Her bir boru 6 metre uzunluğunda olup bu boruların her birinin döşeme ve boru dahil maliyeti yaklaşık 85 bin TL'dir. Kısaca tek bir borunun maliyeti neredeyse bir araba fiyatına eşdeğer diyebiliriz. İmamoğlu Sulamaları Projesi'nin tamamlanması ile yıllık 1 milyar 600 milyon TL gelir artışı ve 106 bin kişiye de ilave istihdam imkanı sağlanacaktır. Toplam yatırım bedeli 4 milyar TL olan proje 2,5 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti edecektir" dedi. - ADANA

DSİ Genel Müdürü Yıldız: Sulama projesinin tamamlanmasıyla 106 bin kişiye istihdam sağlanacak
DSİ Genel Müdürü Yıldız: Sulama projesinin tamamlanmasıyla 106 bin kişiye istihdam sağlanacak
DSİ Genel Müdürü Yıldız: Sulama projesinin tamamlanmasıyla 106 bin kişiye istihdam sağlanacak
DSİ Genel Müdürü Yıldız: Sulama projesinin tamamlanmasıyla 106 bin kişiye istihdam sağlanacak
DSİ Genel Müdürü Yıldız: Sulama projesinin tamamlanmasıyla 106 bin kişiye istihdam sağlanacak
DSİ Genel Müdürü Yıldız: Sulama projesinin tamamlanmasıyla 106 bin kişiye istihdam sağlanacak
DSİ Genel Müdürü Yıldız: Sulama projesinin tamamlanmasıyla 106 bin kişiye istihdam sağlanacak
DSİ Genel Müdürü Yıldız: Sulama projesinin tamamlanmasıyla 106 bin kişiye istihdam sağlanacak
DSİ Genel Müdürü Yıldız: Sulama projesinin tamamlanmasıyla 106 bin kişiye istihdam sağlanacak
DSİ Genel Müdürü Yıldız: Sulama projesinin tamamlanmasıyla 106 bin kişiye istihdam sağlanacak
DSİ Genel Müdürü Yıldız: Sulama projesinin tamamlanmasıyla 106 bin kişiye istihdam sağlanacak

Devlet Su İşleri, İmamoğlu, Tarım, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSİ Genel Müdürü Yıldız: 'Sulama projesinin tamamlanmasıyla 106 bin kişiye istihdam sağlanacak' - Son Dakika


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