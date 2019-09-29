Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Suskunluğumun iki sebebi var
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İmamoğlu: Suskunluğumun iki sebebi var

52 dakika önce

İmamoğlu, İstanbul Valiliğindeki AFAD Toplantısı'na katılmadığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Suskunluğumun iki sebebi var: Bir tanesi bu depremin önüne geçmemesi ile ilgili direncim ve ısrarım. İkincisi de devlet terbiyem, devlet adamlığı terbiyemdir" dedi.

İmamoğlu: Suskunluğumun iki sebebi var, System.String[]

İmamoğlu, İstanbul Valiliğindeki AFAD Toplantısı'na katılmadığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Suskunluğumun iki sebebi var: Bir tanesi bu depremin önüne geçmemesi ile ilgili direncim ve ısrarım. İkincisi de devlet terbiyem, devlet adamlığı terbiyemdir" dedi.

İstanbul, AFAD, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:56 
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