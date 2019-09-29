İmamoğlu: Suskunluğumun iki sebebi var
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İmamoğlu, İstanbul Valiliğindeki AFAD Toplantısı'na katılmadığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Suskunluğumun iki sebebi var: Bir tanesi bu depremin önüne geçmemesi ile ilgili direncim ve ısrarım. İkincisi de devlet terbiyem, devlet adamlığı terbiyemdir" dedi.
İmamoğlu, İstanbul Valiliğindeki AFAD Toplantısı'na katılmadığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Suskunluğumun iki sebebi var: Bir tanesi bu depremin önüne geçmemesi ile ilgili direncim ve ısrarım. İkincisi de devlet terbiyem, devlet adamlığı terbiyemdir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:56
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