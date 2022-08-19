Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Son Dakika
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Yenilenen Moda İskelesi açıldı

19.08.2022 22:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen Moda İskelesi törenle hizmete girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen Moda İskelesi törenle hizmete girdi.

İBB'nin "150 Günde 150 Proje" çalışması kapsamında restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları tamamlanan iskelenin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş başına gelirken İstanbullulara, "Atıl olan deniz yapılarını mutlaka en doğru şekilde hayata geçireceklerini" söylediğini, Moda İskelesi'ni de bu sözün gereği olarak şehre kazandırdıklarını kaydetti.

Yapının daha önce tarihi özelliği tamamen devre dışı bırakılarak ele alındığını söyleyen İmamoğlu, İstanbul'da bu anlamda kendilerini üzen yapıları tek tek ele aldıklarını ifade etti.

İmamoğlu, "Hani kendinize özel bir şey vardır ya o sizden kopar giderse dünyanın en mutsuz ve umutsuz insanı olursunuz. Ama size ait olan o duyguları, o hisleri çok yakın bir biçimde yakalar ve hissederseniz o zaman da dünyaya umutla bakarsınız. Aslında Moda İskelesi'nin dünkü haliyle bugünkü hali arasında en büyük fark bu." ifadelerini kullandı.

Kadıköy'deki Moda İskelesi'ni kütüphanesi, kafesi ve performans alanlarıyla gençlerin çok seveceğini belirten İmamoğlu, İstanbul'un her bölgesine eşit hizmet götürdüklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Son Dakika

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