İmamoğlu: Tarlada Ürünü Yetiştirebilirseniz Tezgahta Fiyatı Düşer

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Maltepe'de sürdürüyor.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Maltepe'de sürdürüyor.



Zümrütevler Mahallesi'nde semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu, burada vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bir tezgahtan yeşillik alan İmamoğlu, pazarda alışveriş eden vatandaşlara file dağıtmayı da ihmal etmedi. Burada vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu İmamoğlu, tek tek pazarcılarla konuştu, sorunlarını dinledi. 14 yaşında pazarda çalışan bir çocuğa öğütte bulunan İmamoğlu, "Meslek de öğrenecek ama okuması şart" dedi. Bir gazetecinin İstanbul'un tarım alanlarına yönelik projelerini ve nadir yetişen meyveleri sorması üzerine, İmamoğlu, "Biz istiyoruz ki İstanbul'un tarım alanlarında çok güzel ürünler yetiştirelim. Tarlada yetiştirebilirsiniz fiyatı düşer, tezgahta düşüremezsiniz biz temeline iniyoruz" ifadelerini kullandı.



PAZAR ÇIKIŞI SÜPRİZ MİTİNG



Pazar çıkışında coşkulu kalabalığı görerek seçim otobüsünün üzerine çıkan ve halka seslenen İmamoğlu, "Tüm pazarcı esnafımıza hayırlı işler diliyorum. Herkes ekmeğinin peşinde, herkes alın teri ile ekmeğini kazanmak istiyor" dedi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile konuşan İmamoğlu'nun sözleri, sık sık, "İstanbul'a başkan, Ekrem başkan" sloganları ile kesildi.



İmamoğlu, "Kentsel dönüşümde büyük çaba harcayan Ali Kılıç, sonucunu da bizimle birlikte görecek, hep beraber paylaşacağız bu güzelliği. Ulaşımı ucuzlatacağız, ekonomide sıkıntıları paylaşacağız. Göreceksiniz, sofranıza daha ucuz ürün girmesi için çok çalışacağız, öyle meydanlarda çadır kurarak bu iş olmuyor" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:



-Ekrem İmamoğlu'nun Pazar alanına girişi



-Pazarda vatandaşlarla sohbet etmesi



-Pazar filesi dağıtması



-Seçim aracının üstünde vatandaşlara sesleniş - İstanbul

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