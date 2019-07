İmamoğlu: "Tasarrufu her noktada düşüneceğiz" - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeden yardım alan vatandaşların kullandığın sosyal yardım kartlarının kullanıma açıldığını belirterek, "Haberi alır almaz, hafta sonu arkadaşlarımızla görüştük, düzeltildi. Kartların kullanıma açıldığına ilişkin mesajlar iletildi." dedi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Cağaloğlu'ndaki valilik binasında basına kapalı yaklaşık bir saat görüşen İmamoğlu, daha sonra Gülhane İstasyonu'ndan Kabataş-Bağcılar Tramvayı'na bindi ve Laleli'ye kadar yolculuk yaptı.Araçta vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, Laleli İstasyonu'nda inerek İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında esnafa "hayırlı işler" dileğinde bulunan İmamoğlu, başkanlık binasının girişinde yine vatandaşlar tarafından karşılandı.Ekrem İmamoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Yerlikaya ile oldukça verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.Karşılıklı sohbetlerinde daha çok İstanbul'u konuştuklarını belirten İmamoğlu, "İstanbul'un temel sorunlarına nasıl eğileceğimizi ve ortak nasıl hamleler yapabileceğimizi konuştuk. Görevimize başladığımızı, devlet nezaketi gereği valimizi ziyaret ederek, önümüzdeki günlerdeki beklentimizi, onların beklentilerini ve daha çok İstanbul'un ne istediğini paylaştık. Güzel verimli bir sohbet oldu. Umarım İstanbul'a, güzel hizmetleri, iş birliğiyle yaparız. Valimiz, bizler, kurumlar, kuruluşlar hep beraber, iş birliğiyle seferberlik sürecini başlattığımızı söyledik." diye konuştu."Talimat benim bilgim dahilinde değil"Bir gazetecinin, "Sosyal Hizmet Müdürlüğünden sosyal yardım kartı kullanan vatandaşlara giden bir mesaj var. Mesajda sosyal yardım kartlarının kullanıma kapatıldığı ifade ediliyor. Bu konuda bir bilgi kirliliği var. Gerçeği nedir?" şeklindeki sorusuna İmamoğlu, "Bu haberi alır almaz, hafta sonu arkadaşlarımızla görüştük. Hemen, hızlıca cumartesi sabahı bununla ilgili bir toplantı yaptık. Düzeltildi. Kartların kullanıma açıldığına ilişkin mesajlar iletildi. Bu konuda bir sıkıntı yaşamayacağız. Sadece bir teknik sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Giderildi. Kartlar kullanıma açık. Talimat benim bilgim dahilinde değil. İnceliyor arkadaşlarımız." yanıtını verdi.Cumhurbaşkanlığının çakarlı araçlarla ilgili bir tasarrufu olduğu hatırlatılarak bu konuda değerlendirme yapılması istenen İmamoğlu, şunları kaydetti:"Olumlu değerlendiririm. Türkiye'nin normalleşmesi, uygar tavırlara, davranışlara erişmesi, önemli. Sayın Cumhurbaşkanının buna dikkat çekiyor olması elbette doğru. Ancak devletin her aşamasında ve kademesinde fark edilir düzeyde değişmesi lazım. Hiç kimsenin, hiçbirimizin 'mış' gibi yapmaması lazım. Bu manada bizim zaten bir hazırlığımız var. Protokol ya da makam aracı olarak tabir edilen araçların sayılarını tespit ediyoruz. Hepsini bir araya toplayacağız. Sistemli bir şekilde kullanılması noktasında vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde düzen oluşturacağız. Kaldı ki, fazlalıklarla ilgili de tasarruf kalemi anlamında çalışmalarımız olduğunu söylemiştik. Hızlıca bunu devreye sokacağız. Keşke bu ve benzeri düzenlemeler devam etse. Bu normalleşmenin de bir parçası.""Bütçeleri en değerli şekilde kullanacağız"Görevi devraldıktan sonra İstanbul'daki alt, üst geçit ve köprülerde asılan yeni afişlerin maliyetine ilişkin soruyu İmamoğlu, "Sanıyorum 300'ün üzerinde köprü ve bunun gibi birtakım mecralarda afiş asılması yapıldı." diye cevapladı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:"Tabii bu 5 yıllık bir dönemin başlangıcı. Özellikle 31 Mart sonrası sorguladığımızın birinci boyutu hak olmadan haksız yere birtakım afişlemenin yapılmasıydı. Özellikle sorguladığım seçim devam ederken son seçimden önce belediye yönetiminin her tarafı savunmacı afişlerle donatmasıdır. Sorguladığımız tarafı bu. Şu anda vatandaşla bütünleşmenin duyurusunu çok masum bütçelerle yaptığımızı düşünüyorum. Elbette biz tasarrufu her noktada düşüneceğiz. Bu israfı tanımlayacak bir durum değildir. Bundan sonra bu tür aşırılıklara ya da az önce anlattığım benzeri gereksiz duyurularla belediyenin bütçesini harcamayacağız. Şunu ifade edeyim belediyenin özellikle bazı kalemlerdeki harcamaları ile kültür sanat başlığı adı altında yapılan harcamalarla İstanbul'un kültür sanat yaşamının ne kadar büyüyebileceğini görmüş durumdayım. Bunun için bu şehrin her kuruşunu hangi konuda olursa olsun lehine, çıkarına ve geleceğine harcayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Gerçekten bu manada değerli bütçeleri var. O bütçeleri en değerli şekilde kullanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.""24 Haziran'da yaz tarifesine geçti, sefer sayı ve sıklığı düştü. Çok yoğunluk var, ne gibi önlemler alınacak?" sorusuna İmamoğlu şu cevabı verdi:"Araçlarla ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tamiratı ile ilgili olarak yoğunlaşan hatlarımız var. Bununla ilgili arkadaşlarım bir tedbir hazırlığı yaptılar. Sanırım gün içinde bilgi aktarılacak. Bir kısım raporunu aldım bir kısmını daha inceleme fırsatım olacak birazdan. Dolayısıyla bu tür noktaları hafifletecek yaz dönemi değil de kış dönemi gibi ulaşım akslarımızı rahatlatacak tedbirlerimizi aldık. Bunun gibi şikayet oluşturan hatlar varsa da gözleyeceğiz. Bu yaz döneminde turist sayısında yoğunlaşacağını görüyoruz. Geçmiş yıllara dönük rakamlara göre çok daha fazlasını bekliyoruz. Bu yaz ve sonbahara doğru. Yaz döneminin de turistlerin yoğunlaşacağı hatlarda sıkıntı yaşamaması adına tedbirleri arkadaşlarımla alacağız. Bugün 2. mesai günüm. Yine de bu tür sorumluluk sorularıyla karşılaşmak beni mutlu ediyor. ""Kurum içi hafızayı en üstü seviyede değerli kılacağı"Ekrem İmamoğlu, İBB'den istifa eden bürokratlarla bir teması olup olmadığının sorulması üzerine, "Temasımız oldu. Bugün davet ettim." dedi."Bir kısmının izin aldığı ve şehir dışında olması gerektiği konusunda dönüş yapmışlar. Yoksa bu saatlerde kendileriyle toplantım olacaktı." diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Tahmin ediyorum ki ya tamamı ya büyük kısmı burada yok. Biz davetimizi yaptık. İzin alma hakları vardır. Ona bir şey diyemem. İstifa eden de var. Bundan sonra bizi işimize bakacağız. Nezaketimizi ve diyalog kurma konusundaki çabamızı göstermiş olduk. Arkadaşlarımız zaten görüşmüşlerdi, görüşmelerini devam edecekler. Kurumun hafızası burada. Biz onu muhafaza edeceğiz. Kurum içi hafızayı en üstü seviyede değerli kılacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. İştiraklerle ilgili yönetim kurulunda mevcut kadronun içinden değerlendireceğimiz insanlar da var. Dolayısıyla iştiraklerle ilgili de hem genel kurul çağrıları hem de oradaki yönetimlerin değiştirilmelerine dönük arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyor. Bir kısım, 'genelgeyle ilgili sorun çıkar çıkmaz' yorumları yapılıyor. Buna dair de hukukçu arkadaşlarımız devrede. Bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz kanuna uygun davranıyoruz . ve o noktada yenilikçi, uzman, liyakati olan insanlarla iştiraklerimizde dev bir atılım yapma düşüncesindeyiz. Hem şeffaflığı hem gelirlerini artırıcı hem bazı iştiraklerimizin bugüne kadar hiç kullanmadığı yeteneklerini kullanarak çok ciddi anlamla yeni gelirler yaratıcı fikirler var. Bunların tamamını hayata geçireceğiz. Türkiye'nin en büyük kazançlarını elde edebilecek iştiraklere sahip olduğumuzun farkındayız. Avantajlarımızı vatandaşımızın lehine kullanacak bir kadromuz da buna hazır şekilde var. Hızlıca göreve başlamalarını bekliyorum."