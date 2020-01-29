İmamoğlu tepkilere rağmen Palandöken'de tatile devam ediyor - Son Dakika
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İmamoğlu tepkilere rağmen Palandöken'de tatile devam ediyor

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan gelen tepkilere rağmen Erzurum Palandöken'de ailesiyle kayak yapmaya devam ediyor.

İmamoğlu tepkilere rağmen Palandöken'de tatile devam ediyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan gelen tepkilere rağmen Erzurum Palandöken'de ailesiyle kayak yapmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Elazığ'da ki deprem bölgelerini ziyaret ettikten sonra 26 Ocak'ta İstanbul'dan Erzurum'a gelerek çocukları Semih, Mehmet Selim ve Beren İmamoğlu ile birlikte Palandöken Kayak Merkezindeki bir otelde konakladı.

Kayak tatilinin fotoğraflarını paylaşan İmamoğlu'na sosyal medyadan ve kamuoyundan birçok tepki yükseldi. Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu ailesi sabah saatlerinde kayak takımlarını alarak 3 bin 176 rakımlı Ejder 3200 pistinde kayak yaparak tatilin keyfini çıkardı.

İmamoğlu'nun Palandöken'de ki tatilinin yarın itibari ile son bulması beklenirken İmamoğlu ve ailesinin bir gecelik otel ücretinin ise yaklaşık 14 bin lira olduğu öğrenildi.

(Sefa Tetik/İHA)

Palandöken, İstanbul, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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