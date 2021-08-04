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İMAMOĞLU: RESMİ BAŞVURUMUZU BUGÜN HAZIRLAYIP SUNUYORUZ - Son Dakika

İMAMOĞLU: RESMİ BAŞVURUMUZU BUGÜN HAZIRLAYIP SUNUYORUZ

04.08.2021 12:32
İMAMOĞLU: RESMİ BAŞVURUMUZU BUGÜN HAZIRLAYIP SUNUYORUZ, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, THK uçaklarıyla ilgili, 'Mevcut uçaklarınızın tadilatı, tamiratı, bakımı, onarımı, hatta filonun genişletilmesi ve hatta bu filodan hizmet alma noktasında belediyelerimizin talebi olduğunu ilettik.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, THK uçaklarıyla ilgili, 'Mevcut uçaklarınızın tadilatı, tamiratı, bakımı, onarımı, hatta filonun genişletilmesi ve hatta bu filodan hizmet alma noktasında belediyelerimizin talebi olduğunu ilettik. Resmi başvurumuzu da bugün hazırlayıp sunuyoruz, 11 büyükşehir belediyesinin imzasıyla görüşmeleri başlatmak adına bugünden süreci başlatıyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Minibüsçüler Odası ve ilçe minibüsçüler odaları temsilcileriyle Florya'da bulunan İstanbul Planlama Ajansı'nda bir araya geldi. Minibüsçüler ve taksi dolmuş odaları temsilcileri, minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti. Ekrem İmamoğlu da, temsilcilere hitaben bir konuşma yaparak, taksilerin sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekti. İmamoğlu, 'Bir tane örnek gösterelim, vatandaşa ne yapacağımızı anlatalım. Benim çocuğum Beylikdüzü gibi bir yerde tam 1 saat 20 dakika taksi bekledi, hem de Yakuplu'da. Yakuplu'da sitenin önünde 1 saat 20 dakika. Beni telefonla aradı 16 yaşındaki oğlum. Yani Şişli değil, merkez değil, orada her zaman durakta taksi olur değil mi' Yok, yetmiyor, yetmiyor kardeşim. Yetmez arkadaşlar, veri var, sayı var, yetmez" dedi.

'BUGÜN ŞU DÜŞTÜĞÜMÜZ DURUMU YAŞAMAZDIK"

İmamoğlu daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, Türk Hava Kurumu'nun (THK) yangın uçaklarına 11 belediyenin talip olmasının sorulması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

'Şu anda gözbebeğimiz THK, her çocuğun zihninde vardır bu ülkede. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca en etkin, en saygın kurumlarımızın başındadır. Düştüğü durum hepimizi üzmektedir. Yani THK demek, Kızılay demek hepimizin göğsünü kabartan kurumlar olmalı. Bu yönde atılan bu yanlış adımlarla geldiği bu noktada biz etkin olmak istiyoruz ve 11 büyükşehir belediye başkanımızla dün aldığımı karar gereği; mevcut uçaklarınızın tadilatı, tamiratı, bakımı, onarımı, hatta filonun genişletilmesi ve hatta bu filodan hizmet alma noktasında belediyelerimizin talebi olduğunu ilettik. Resmi başvurumuzu da bugün hazırlayıp sunuyoruz, 11 büyükşehir belediyesinin imzasıyla görüşmeleri başlatmak adına bugünden süreci başlatıyoruz. Bütün bu gelişmelerle ilgili de bugün Ankara'da Sayın Genel Başkanımızla toplantımız olacak. Orada bu süreci kendileriyle başkanlarımızla beraber paylaşacağız. THK iyi olsa, onlarca uçağı olsa hangarlarında, keşif uçaklarıyla dönem dönem takip edilmesi gereken sıcak dönemde keşif uçaklarımız gezsek, oraya müdahale eden uçaklarımız olsa, yangın olmaz mı' Olur her sene oluyor ama bugün şu düştüğümüz durumu yaşamazdık. O bakımdan kararlıyız, bugünde başvurumuzu yapacağız"

'DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

İmamoğlu, yangın söndürme çalışmalarının nasıl devam ettiğinin sorulması üzerine ise, 'Dünyada nerede yangın olsa bize çağrı yapılsa koşa koşa gitmeyi bir insanlık vazifesi olarak görürüz. Bu tür uluslararası çağrının ayıbı yoktur. Yani hangi afet olsa, bize koşa koşa gelenler oldu, Japonya'dan, başka yerden yani bunun ayıbı olmaz, sıkıntılı hali olmaz. Sorumlularını sorgulamalıyız, sorumluk kimde olduğu belli. Ormandan sorumlu bu ülkedeki bakanlık ve kurumlar belli. Buradaki ihmal ne, ne yapılmadı, bunlar ayrı, gün yanan ormanlarımızı kurtarmaksa ki, o; hepimizin milli serveti, bütün imkanlarımızla oradayız. Tabi yetmezse, komşu ülkelerimiz gelecek, dünyanın farklı ülkelerinden insanlar gelecek, dayanışma içerisinde olacağız. Bizi çağırsalar gitmez miyiz' Gideriz, bu bir insanlık vazifesidir. Kaldı ki küresel ısınma, iklim değişikliği dediğimiz şey bir insanlık vazifesi haline dönmelidir. Bunun İstanbul'u, Türkiye'si, Hırvatistan'ı, Bulgaristan'ı olmaz. Bütün dünyanın ortak mücadelesi" dedi.

'BİLİM VE TEKNİK KURULU KURACAĞIZ HIZLICA"

İmamoğlu, 'Tabii ki şu an tek amacımız yangının söndürülmesi ama biter bitmez yaraların sarılması, oradaki kentsel hizmetlerin aksayan taraflarının giderilmesi konusunda ki bütün bu noktalarda hazırlıklıyız. Bilim ve Teknik Kurulu kuracağız hızlıca. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın topluma mesaj vermesi, bu mesajın yanı sıra belediyelere yön vermesi, kurumlara çağrı yapması noktasında sıkı bir Bilim ve Teknik Kurulunu, tabanında küresel ısınmayla mücadele olan, ormanların yangınla olan mücadelesini tanımlayan bir Bilim ve Teknik Kurulu kuracağız. Aynı zamanda, bu yanan alanların bundan sonra en iyi şekilde, o yerin ekolojisine göre en hızlı şekilde nasıl tedavi edileceği, tamir edileceği boyutuyla da takipçisi olacağız. Tek bir metrekaresinin yapılaşmasına müsaade edilmemesi için sıkı bir takibi belediyelerimiz üzerinden başta Muğla ve Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve başkanlarımız üzerinden takibi yapılacak" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU: RESMİ BAŞVURUMUZU BUGÜN HAZIRLAYIP SUNUYORUZ
İMAMOĞLU: RESMİ BAŞVURUMUZU BUGÜN HAZIRLAYIP SUNUYORUZ
İMAMOĞLU: RESMİ BAŞVURUMUZU BUGÜN HAZIRLAYIP SUNUYORUZ
İMAMOĞLU: RESMİ BAŞVURUMUZU BUGÜN HAZIRLAYIP SUNUYORUZ

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, İmamoğlu, Thk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU: RESMİ BAŞVURUMUZU BUGÜN HAZIRLAYIP SUNUYORUZ - Son Dakika


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