Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: TRT dizine 25 milyon TL verilmiş, 1994'te daha fazla işçi çıkarıldı
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İmamoğlu: TRT dizine 25 milyon TL verilmiş, 1994'te daha fazla işçi çıkarıldı

1 saat önce

İmamoğlu: TRT dizine 25 milyon TL verilmiş, 1994'te daha fazla işçi çıkarılmış

İmamoğlu: TRT dizine 25 milyon TL verilmiş, 1994'te daha fazla işçi çıkarıldı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İBB'den çıkarılan işçilerle ilgili "Gidip bir partiye kayıt yap, il ilçe başkanı onay verirse işe gir, o devir bitti kardeşim." dedi.


İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı seçildiği 1994 yılında ise belediyeden daha çok işçi çıkarıldığını söyledi. İmamoğlu ayrıca İBB'nin bir TRT dizisi için 20- 25 milyon TL ödediğini açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, İşçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:15 
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