İmamoğlu: TRT dizine 25 milyon TL verilmiş, 1994'te daha fazla işçi çıkarıldı
1 saat önce
İmamoğlu: TRT dizine 25 milyon TL verilmiş, 1994'te daha fazla işçi çıkarılmış
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İBB'den çıkarılan işçilerle ilgili "Gidip bir partiye kayıt yap, il ilçe başkanı onay verirse işe gir, o devir bitti kardeşim." dedi.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı seçildiği 1994 yılında ise belediyeden daha çok işçi çıkarıldığını söyledi. İmamoğlu ayrıca İBB'nin bir TRT dizisi için 20- 25 milyon TL ödediğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:15
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