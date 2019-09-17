İmamoğlu: TRT dizine 25 milyon TL verilmiş, 1994'te daha fazla işçi çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İBB'den çıkarılan işçilerle ilgili "Gidip bir partiye kayıt yap, il ilçe başkanı onay verirse işe gir, o devir bitti kardeşim." dedi.



İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı seçildiği 1994 yılında ise belediyeden daha çok işçi çıkarıldığını söyledi. İmamoğlu ayrıca İBB'nin bir TRT dizisi için 20- 25 milyon TL ödediğini açıkladı.