İmamoğlu; TÜRGEV, Ensar ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı için ne dedi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ensar, TÜRGEV ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ile yapılan anlaşmaların iptalinin ardından konuştu. Vakıflarla yapılan toplam 357 milyon liralık protokolün sonlandırıldığını söyleyen İmamoplu, "sadece bir vakfa 56 milyon lira yemek desteği verilmiş. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz?" dedi.



İBB'nin kararını basın mensuplarına değerlendiren İmamoğlu, "Bütçesinden ve olanaklarından bazı özel vakıflara aktarılan tam 357 milyon liralık bütçeye noktayı koymuş bulunuyoruz. Bu kaynakların hepsi artık İstanbulluların." şeklinde konuştu.