Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Türkiye siyasetinde ne anlam ifade ediyor?
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İmamoğlu Türkiye siyasetinde ne anlam ifade ediyor?

1 saat önce

Zorlu geçen bir seçim sürecinin ardından İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna nihayet 23 Haziran akşamı oturan Ekrem İmamoğlu’nun kişisel ve liderlik özelliklerinin yanı sıra siyasi anlamda ifade ettiği konum da tartışma konusu olmaya aday.

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Zorlu geçen bir seçim sürecinin ardından İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna 23 Haziran akşamı oturmaya hak kazanan Ekrem İmamoğlu'nun kişisel ve liderlik özelliklerinin yanı sıra siyasi anlamda ifade ettiği konum da tartışma konusu olmaya aday.

Trabzon'un Akçabat ilçesinin Cevizli köyünde doğup büyüyen ve muhafazakar bir aileden gelen 49 yaşındaki genç lider, lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından ailesiyle birlikte inşaat sektöründe çalışmaya başlamış. Sıkı bir Trabzonspor taraftarı, hatta bir dönem kulübün yönetiminde bile yer almış.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:23 
İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Dünya
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