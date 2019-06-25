İmamoğlu Türkiye siyasetinde ne anlam ifade ediyor?
1 saat önce
Zorlu geçen bir seçim sürecinin ardından İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna nihayet 23 Haziran akşamı oturan Ekrem İmamoğlu’nun kişisel ve liderlik özelliklerinin yanı sıra siyasi anlamda ifade ettiği konum da tartışma konusu olmaya aday.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:23
Zorlu geçen bir seçim sürecinin ardından İstanbul
büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna 23 Haziran akşamı oturmaya hak kazanan Ekrem İmamoğlu
'nun kişisel ve liderlik özelliklerinin yanı sıra siyasi anlamda ifade ettiği konum da tartışma konusu olmaya aday. Trabzon
'un Akçabat ilçesinin Cevizli
köyünde doğup büyüyen ve muhafazakar bir aileden gelen 49 yaşındaki genç lider, lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından ailesiyle birlikte inşaat sektöründe çalışmaya başlamış. Sıkı bir Trabzonspor
taraftarı, hatta bir dönem kulübün yönetiminde bile yer almış.
Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran gecesi yaşananları paylaştı
Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na açık mektup: Ben hazırım!
Hasan Kaçan'dan Gökhan Özoğuz'a Erdoğan cevabı!
Cani adam kendisiyle birlikte olma teklifini reddeden kadına kurşun yağdırdı