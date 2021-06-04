İmamoğlu, Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek sporcularla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Spor Kulübü'nü ve Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek sporcularla bir araya geldi. İmamoğlu, İBB bünyesinde "Spor Kurulu" kurdukları bilgisini paylaştı. Kurulu, "yenilikçi bir model" sözleriyle tanımlayan İmamoğlu, "Her konuda uzmanlaşmak ve bazı hususları kendi içinde bir mekanizmayla tartışmak adına, bazı kurullar oluşturuyoruz bünyemizde. Bunlardan biri de Spor Kurulu. Bu kurulda; kent sporunu, kent yaşamının içindeki sporun yerini tartıştığımız, olgunlaştırdığımız ve güçlendirdiğimiz bir çalışma modelini geliştiriyoruz" dedi.

"MANŞETLERDE OLMAYAN SPORLARA YÖNELECEĞİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak İBB Spor Kulübü (İBBSK) sporcuları ile kahvaltıda buluştu. Emirgan Korusu 'ndaki Beyaz Köşk'te gerçekleştirilen etkinlikte İmamoğlu'na; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı , Spor İstanbul AŞ Genel Müdürü Renay Onur ile İBBSK Başkanı Fatih Keleş , Başkanvekili Şirin Mine Kılıç ve Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu eşlik etti. İmamoğlu, İBBSK olarak çok başarılı bir sporcu listesine söylerken, "Bu alanda, özellikle olimpiyat branşlarında, amatör branşlarda ve kadın branşlarında çok güçlenmek istiyoruz. Atletizmde, jimnastikte daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Ata sporlarımızı yine bünyemizde en üst seviyeye taşımak niyetindeyiz. Günün sonunda, sporun her branşına ilgi duyan, katkı sunan ve gerçekten çok değerli işlere imza atan, bir nevi lokomotif olan, ama sahada çok konuşulan branşlarda değil de dünyada itibarı yüksek ama daha az konuşulan, hak ettiği yerde de olmayan branşlara özel bir alaka göstereceğiz. Siz, ne demek istediğimi anladınız diye düşünüyorum. Her gün manşetlere düşen spor branşlarından daha önemli branşlar var. Onların da birçok sporcusu zaten aramızda. Olimpiyat ruhunu ve kavramını çok önemsiyoruz. Gerçekten sporun taçlandığı yer olimpiyat. Olimpiyat, sadece bir branşta başarı elde etme meselesi değil. Aynı zamanda, onun bir ruhu var, toplum tarafından hissedilmesi var. Bu tarafından niye bahsediyorum? Çünkü, umut ederiz ki, en yakın zamanda olimpiyata bu kentte de ev sahipliği yaparız. Bütün dünyaya İstanbul'un da nasıl bir spor kenti olduğunu ve bütün halkıyla spora ne kadar yakın olduğunu hissettiririz. Bu da bizim, çok önemli bir hedefimiz ve detayımız. Çalışıyoruz buna. Ama biliyorum ki, tesis yapmakla da bu olmuyor. O kentin insanlarının da sportmen ruha sahip olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı."GURUR DUYULACAK TABLO"

Sporculara baktığında gurur duyulacak bir tabloyla karşılaştığını vurgulayan İmamoğlu, "Bu, kolay olmuyor. Birçoğu, çok küçük yaşlarda buna başlıyor ve büyük emek veriyorlar. Hayatlarını bu alana adıyorlar. Onların bu yolculuğuna katkı sunan, çok bilinçli, süreci takip eden kıymetli eğitimcileri var. Tümden bu bütüncül yapının bir kentte yaygınlaşması ile beraber, inşallah biz de en yakın alabileceğimiz olimpiyatı, bu şehre kazandırmak için elimizden gelen bütün mücadeleyi de vereceğiz. Önümüzde Tokyo Olimpiyatları var. Katılacak çok başarılı arkadaşlarım var, olimpiyat madalyası olan arkadaşlarımız da var aramızda. Dolayısıyla bu sene gecikerek yapılan olimpiyatlarda da yine en üst kabiliyetleri ile beraber, en üst motivasyonları ve performanslarıyla yine olimpiyat madalyalarına ulaşacaklarını şimdiden görüyoruz. Her türlü yanlarında olacağımızı da ifade edeyim. Her konuda uzmanlaşmak ve bazı hususları kendi içinde bir mekanizmayla tartışmak adına, bazı kurullar oluşturuyoruz bünyemizde. Bunlardan biri de Spor Kurulu. Bu kurulda; kent sporunu, kent yaşamının içindeki sporun yerini tartıştığımız, olgunlaştırdığımız ve güçlendirdiğimiz bir çalışma modelini geliştiriyoruz. Bu yönüyle de çok yenilikçi bir adım olduğunu belirtmek isterim. Sporun o güzel yüzünü yansıtmanıza duyduğum gururu tekrar dile getireyim. Lütfen bunu yansıtmaya devam edin. Çünkü sporcular, aynı zamanda toplumun böyle önde duran yüzleridir. Sporun o sağlıklı duruşunu, kimlikli duruşunu, aynı zamanda eğitimli duruşunu, aynı zamanda topluma dair duyarlılık gösteren anlayışlarıyla duruşunu simgeleyen yüzlerdir. O bakımdan; tam da sporcunun 'zeki, çevik ve ahlaklısı' diye tarifleyen Atatürk'ün ifade ettiği biçimi muazzam bir tarif. Bu tarifle yolculuklarınızda hepinize başarılar diliyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın, -ki 2021'de yapılıyor- uğur getirmesini diliyorum. Bugün, bu buluşmanın da buradaki bütün sporcularımıza bol şans getirmesini diliyorum. Bugün bana şans getirdi. Çünkü ben, bugün doğdum. O bakımdan, size de bunun bir şans olarak önümüzdeki yarışmalarda geri dönmesini diliyorum" diye konuştu.