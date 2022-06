İmamoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı Ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskıy'ı ağırladı. Büyükelçi Bodnar, İmamoğlu'na, ihtiyaç duydukları insani yardım malzemesi listesini sundu. "Birçok savaştan sonra kurulmuş bir ülke olarak diyoruz ki; en değerli felsefe, yurtta barış ve dünyada barışın tesis edildiği bir hayat" diyen İmamoğlu, Bodnar'ın teslim ettiği listeyle ilgili çalışmaların başlatılması için yardımcılarına talimat verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskıy'ı ağırladı. Bodnar ve Nedilskıy, Sarıyer Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te bugün yapılan buluşmaya eşleriyle birlikte katıldı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın içinde bulunulan yüzyıla yakışmadığını vurgulayan Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"BU İŞGALE KARŞI OLDUĞUMU VE UKRAYNA HALKININ YANINDA OLDUĞUMU DİLE GETİRMEK İSTİYORUM: 2022 yılında, bir ülkenin bir ülkeyi işgal etmesi ve bunu meşru bir hareket olarak tariflemesi, mevzu veya konu onu ne olursa olsun, kabul edilebilir bir şey değil. Her iki ülkeyle de deniz komşusuyuz. Tarihi, çok eski bağlarımız var. Dolayısıyla, kurduğumuz bütün cümleleri aslında dünya ölçeğinde, evrensel duygularımla ifade ediyorum. Bu noktada, yapılan bu işgale karşı olduğumu ve Ukrayna halkının yanında olduğumu dile getirmek istiyorum.

ELİMİZDEN GELEN İNSANİ YARDIMI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Bu noktada, Odessa'ya iletilmek üzere, ilk etapta 3 TIR insani yardım desteğimizi sınıra yolladık. Tabii orada Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla hareket ettik. Yine daha sonrasında da 10 TIR malzememizi de Polonya'da, Varşova'da olan mültecilerin, Ukraynalı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına dönük tespitlerini, Varşova Belediyesi'yle çalışarak Varşova'ya bizzat kendim giderek teslim ettim ve orada Ukraynalı aileleri ziyaret ettim. Türkiye Cumhuriyeti olarak; hükümetimizin, devletimizin, her şeye rağmen bir uzlaşmanın, bir barış antlaşmasının yanında olduğunu hep beraber biliyoruz. Bir an önce barışın tesis edilmesi gerekiyor. Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan insanların bir an önce kendi ülkelerinde, barış içinde yaşamalarını diliyorum. Bu konudaki dilimizin, tavrımızın ve bakışımızın bu olduğunu bilmenizi istiyoruz. Birçok savaştan sonra kurulmuş bir ülke olarak diyoruz ki; en değerli felsefe, yurtta barış ve dünyada barışın tesis edildiği bir hayat.

BODNAR: İNSANİ DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk'ten yaptığı alıntıya katıldığını vurgulayan Büyükelçi Bodnar da şunları söyledi:

"Bu çok değerli bir felsefe. 'Yurtta sulh, cihanda sulh'un Ukraynalılar için de geçerli olduğunu ve paylaştığımı ifade etmek istiyorum. Biz, iyi komşuyuz. Karadeniz bizi birleştiriyor. Dilde ve adetlerde küçük farklılıklarımız var. Bunlar bizi ayrıştırmaz. Biz, birbirimize çok benzeyen bir milletiz. Sizinle daha çok görüşme imkanına sahip olsaydım, belki Türkçe'mi daha çok geliştirebilirdim İstanbul gibi şahane bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı'yla bir araya gelmek, beni kabul etmeniz benim için büyük bir şereftir. ve İstanbul gerçekten önemli bir arabuluculuk rolü üstlendi. Bu savaş, bir barışla sonuçlansın. ve eğer bu İstanbul Antlaşması tarihe geçerse, ben şahsım çok memnun olurum. İnsani desteğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten Ukraynalıların birçok temel ihtiyaçları var. Şu anda en fazla medikal malzeme ihtiyacımız var."

Bodnar, konuşmasının ardından İmamoğlu'na, ihtiyaç duydukları insani yardım malzemesi listesini sundu. İmamoğlu, Bodnar'ın teslim ettiği listeyle ilgili çalışmaların başlatılması için yardımcılarına talimat verdi.