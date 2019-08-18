Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, Üsküdar'da çöken yolda incelemelerde bulundu
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İmamoğlu, Üsküdar'da çöken yolda incelemelerde bulundu

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul genelinde dün etkili olan şiddetli yağış sonrası hasar gören yerlerde incelemeler yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul genelinde dün etkili olan şiddetli yağış sonrası hasar gören yerlerde incelemeler yaptı. İmamoğlu, Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk Sokağı'ndaki çöken yolda incelemelerde bulundu. Yolda yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ardından Üsküdar Meydanı'na gelen İmamoğlu, yağmurdan etkilenen sahilin son durumu hakkında bilgi aldı.
Ekrem İmamoğlu, Saraybosna, İstanbul, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:38 Kaynak: AA
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