İmamoğlu, Üsküdar'da çöken yolda incelemelerde bulundu
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul genelinde dün etkili olan şiddetli yağış sonrası hasar gören yerlerde incelemeler yaptı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:38 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
, İstanbul genelinde dün etkili olan şiddetli yağış sonrası hasar gören yerlerde incelemeler yaptı. İmamoğlu, Üsküdar
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Sokağı'ndaki çöken yolda incelemelerde bulundu. Yolda yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ardından Üsküdar Meydanı'na gelen İmamoğlu, yağmurdan etkilenen sahilin son durumu hakkında bilgi aldı.
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