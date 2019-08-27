İmamoğlu: Vakıflara aktarılan 357 milyon lirayı kestik
1 saat önce
İBB Başkanı İmamoğlu, "Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış, verilmiş kaynaklar adına söylüyorum, tam 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var." dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, "Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış, verilmiş kaynaklar adına söylüyorum, tam 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:20
İBB, İSMEK'e 1676 öğretmen alacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA protokollerini feshetti Ensar Vakfı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt "Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı