İmamoğlu: Vakıflara aktarılan 357 milyon lirayı kestik

İBB Başkanı İmamoğlu, "Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış, verilmiş kaynaklar adına söylüyorum, tam 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var." dedi.