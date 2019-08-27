Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Vakıflara aktarılan 357 milyon lirayı kestik
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İmamoğlu: Vakıflara aktarılan 357 milyon lirayı kestik

1 saat önce

İBB Başkanı İmamoğlu, "Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış, verilmiş kaynaklar adına söylüyorum, tam 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var." dedi.

İmamoğlu: Vakıflara aktarılan 357 milyon lirayı kestik, System.String[]

İBB Başkanı İmamoğlu, "Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış, verilmiş kaynaklar adına söylüyorum, tam 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:20 
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