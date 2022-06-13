İmamoğlu vekaleti İYİ Partili meclis üyesine verince CHP'lilerin tepkisini çekti! "İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki" - Son Dakika
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İmamoğlu vekaleti İYİ Partili meclis üyesine verince CHP'lilerin tepkisini çekti! "İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki"

13.06.2022 16:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11-12 Haziran'da şehir dışında olması sebebiyle koltuğunu her zamanki gibi CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu'ya devretmek yerine İYİ Parti'li Akın Gürkan'a verdi. Bu değişikliğe tepki gösteren eski İBB Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Sağ, "20 yıldır İBB Meclisini takip ederim, ilk defa böyle bir uygulamaya denk geliyorum. İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11-12 Haziran tarihlerinde şehir dışı programında olması nedeniyle koltuğunu vekaleten İYİ Parti'li İBB Meclis Üyesi Akın Gürkan'a verdi.

VEKALETİ YARDIMCISINA VERMEDİ

İmamoğlu'nun daha önceki şehir dışı programlarında yerine vekalet eden ve başkan yardımcısı olarak görevde bulunan CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu yerine Gürkan'ı seçmesi dikkat çekti.

Yeni Şafak'ın haberine göre İmamoğlu'nun vekalet için ilgili makamlara gönderildiği yazıda şu ifadeler yer aldı: "11.06.2022, 12.06.2022 tarihleri arasında 2 gün il dışında olacağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis Üyesi Sayın Akın Gürkan tarafından yürütülecektir"

İmamoğlu'nun her zamankinin aksine vekaletini CHP'li isim yerine İYİ Parti'li Gürkan'a vermesi dikkat çekti

"İLK DEFA BÖYLE BİR UYGULAMA DENK GELİYORUM"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan eski İBB Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Sağ, "20 yıldır İBB Meclisini takip ederim, ilk defa böyle bir uygulamaya denk geliyorum. CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki." dedi.

İmamoğlu'nun her zamankinin aksine vekaletini CHP'li isim yerine İYİ Parti'li Gürkan'a vermesi dikkat çekti
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Son Dakika Güncel İmamoğlu vekaleti İYİ Partili meclis üyesine verince CHP'lilerin tepkisini çekti! 'İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu vekaleti İYİ Partili meclis üyesine verince CHP'lilerin tepkisini çekti! "İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki" - Son Dakika
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