İmamoğlu, yağıştan zarar gören yerleri inceledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul genelinde dün etkili olan şiddetli yağış sonrası hasar gören yerlerde incelemeler yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul genelinde dün etkili olan şiddetli yağış sonrası hasar gören yerlerde incelemeler yaptı.

İlk olarak Eminönü'ne gelen İmamoğlu, alt geçitlerde selden zarar gören dükkanları inceledi, esnafla görüştü. İmamoğlu, yağış sonrası sular altında kalan Eminönü Yeraltı Çarşısı'na giderek açıklamalarda bulundu.

İklim değişikliklerinin hava durumunu da etkilediğini belirten İmamoğlu, "Dünyanın bir iklim değişikliği söz konusu. Sadece Türkiye'ye has değil, dünya bunu tartışıyor. Fazla değil 20-30 yıl sonra yaz sıcaklığının en az 3,5-4 derece artacağından bahsediliyor. Bu iklim değişikliklerinden doğan, yağışla ilgili süreçlerle alakalı ciddi sorunlar var. Biz İstanbul ile ilgili seferberlik kelimesini kullanırken sadece bildiğimiz trafik, deprem, seferberliği değil, altyapı ile ilgili de bir seferberlik var." ifadelerini kullandı.

Bilgi akışının hızlı bir şekilde paylaşılması gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, AKOM'dan gelen verileri tekrar kontrol ettirdiğini, Meteoroloji'den gelen yağış uyarısının 12.30'da geldiğini belirtti. İmamoğlu, "12.30'dan belli bir süre sonra da 15-20 dakika içerisinde de baş edilemez, saatte 114 kiloyu bulan yağış miktarına erişilmişti. Çok geç bir uyarı işlemiş." diye konuştu.

İstanbul'un altyapısının tümüyle gözden geçirileceğini söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Tarihi Yarımada'nın altyapı ile ilgili sorunları var. Tarihi Yarımada oluşuyla ilgili zorlukları da var biliyorum. Tümüyle bunlar ele alınması gereken hususlar. Neticede biz Yeraltı Çarşısı'ndayız, 30 civarında dükkan var orada. Tabii burada bir sıkıntı var. Esnafımızın maddi, manevi yanındayız. Biz hızlıca itfaiye raporlarını bugün sunacağız. Raporları arkadaşlarımıza sunacağız. Onlar da sigorta şirketlerini bekliyorlar, onlarla ilgili görüşmelerini yapacaklar."

Daha sonra yürüyerek Sirkeci'den Mahmutpaşa'ya geçen İmamoğlu, Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. İmamoğlu, "Tam da depremin yıl dönümünde olması, afetin aslında bu şehir için ne kadar önemli bir kavram olduğunu bize tekrar hatırlattı." şeklinde konuştu.

Tüm kurumların tedbir alma konusunda erken uyarı sisteminin iyi bir şekilde işlemesi gerektiğini kaydeden İmamoğlu, bu konuda kurumsal iş birliklerini güçlendireceklerini ifade etti. En ciddi sorunların Tarihi Yarımada'da yaşandığını söyleyen İmamoğlu, Kapalıçarşı'daki durumun, Yeraltı Çarşısı'na nazaran daha iyi olduğunu ifade etti.

İBB'ye bildirilen vaka verilerini paylaşan İmamoğlu, şunları ekledi:

"Yaklaşık bin 800'e yakın vaka tarafımıza duyuruldu. Bunların tamamıyla ilgilenildi. Dün 4 bine yakın arkadaşımız sahada çalıştı. Su baskınlarına yerinde müdahale edildi. Özellikle Tarihi Yarımada'da yol bakım ekiplerimiz sahada olacak. Üsküdar'da bir iki yoldaki çökme giderildi, arkadaşlarım geçici dolguları yaptı hızlı bir asfalt çalışması yapılacak."

"24 saat içinde toparlanma talimatı verdik"

Kapalıçarşı'daki incelemelerinin ardından Afet Koordinasyon Merkezine (AKOM) gelen İmamoğlu, sağanak sonrası etkilenen yerler ve buralarda gerçekleştirilen müdahaleler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bir gazetecinin, "Alınan ihbarlar ve müdahale çalışmaları ne durumda?" sorusu üzerine, yoğunluğun Eminönü ve civarında olduğunu belirterek, şu anda o bölgede hasar tespitleri yapıldığını kaydetti.

İmamoğlu, Tarihi Yarımada'da ise yol bakım ekiplerinin tespit çalışmalarını yaptıklarını aktararak, "Büyük oranda küçük tamirler söz konusu. 24 saat içerisinde toparlanması konusunda talimat verdik. Yarın sabaha orada hiçbir sorun kalsın istemiyoruz. Çünkü büyük bir kısmı çok hızlı toparlanabilecek tamirler." ifadelerini kullandı.

İSKİ'nin Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'ndeki çöken yolun dolgusunu yaptığını dile getiren İmamoğlu, "Bir üst tamirini yaptı aslında. Yol çalışıyor ama muhtemelen asfaltı vesaire daha sonra halledilecek. Havalar toparlasın sanıyorum birkaç gün içerisinde orası çözümlenir." değerlendirmesini yaptı.

"Kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerle ilgili çalışma yapılacak"

Genel sekreterine, özellikle altyapıya dair ilgili tüm birimleri toplayarak çalışma yapmalarını söylediğini anlatan İmamoğlu, "İstanbul'da, son 20-25 yılda yaşanan bütün sel ve afetlerdeki riskli alanlar nereleri? Nerelerde yaşanıyor? Bunların tamamı göz önüne alınarak, alınması gereken kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerle ilgili bir çalışma yapılacak. Hatta, bununla ilgili önümüzdeki hafta basını da bilgilendireceğim." diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 3 bin 134 ihbar aldıklarına işaret ederek, "27 yolda göllenme, 13 yolda çökme, 13 alt geçit su baskını, 37 mahsur kalan ve kaza yapan araç, 29 bariyer hasarı ve mazgal tıkanması gibi ihbarlar. Onun dışındakiler de ev, iş yeri ihbarı şeklinde." bilgisini verdi.

İmamoğlu son olarak, Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk Sokağı'ndaki çöken yolda incelemelerde bulundu. Yolda yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ardından Üsküdar Meydanı'na gelen İmamoğlu, yağmurdan etkilenen sahilin son durumu hakkında bilgi aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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