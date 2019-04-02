İmamoğlu, Yavaş ile Görüştü
1 saat önce
CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile görüştü.
CHP İstanbul
Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, partisinin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
ile görüştü.
İmamoğlu, CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki ziyarette soyut kavramlar üzerinden tekrar sandıkların açılıp, oyların sayılmasıyla ilgili iddiaların üzücü olduğunu söyledi.
"Süreci esefle takip ediyoruz. Yapılmamış uygulamalardır. İstanbul'da duyuyorumki alelacele bazı seçim kurullarında şu anda çuvalları açma çabası içinde olan hakimler var." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Bu anlamda Yüksek Seçim Kurulunu göreve davet ediyorum. Birazdan İstanbul'da olacağım. Sorun nerdeyse oraya gidip sürece daha güçlü bir şekilde sahip çıkacağım. Kararlılığımızdan kimse şüphe etmesin."
Mansur Yavaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Görüşmede, İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray
, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç
ile Çankaya
Belediye Başkanı Alper Taşdelen
de hazır bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:34 Kaynak: AA
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