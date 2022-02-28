İMAMOĞLU YENİ METROBÜS ARACINI TEST ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

İMAMOĞLU YENİ METROBÜS ARACINI TEST ETTİ

28.02.2022 15:21

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüslerin üretildiği Sakarya Arifiye'deki fabrikayı ziyaret etti.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüslerin üretildiği Sakarya Arifiye'deki fabrikayı ziyaret etti. Fabrikayı ve üretim bantlarını gezen İmamoğlu, "Geçen yıl yaptığımız metrobüs-otobüs alımı ihalesiyle beraber, 100 aracımızı bu firma yapıyor. Burada, yapımı devam eden araçlarımızın ziyaretini yaptık. Çünkü, bir hafta içinde ilk 20 aracımız İstanbul'a gelecek. Toplamda 100 araç da nisan, mayıs ayları içerisinde tamamlanacak" dedi.

İmamoğlu, 'Gelir gelmez adımlar atmıştık. Birinci adımımız; daha büyük kapasiteli bir alımdı. Ancak kredimiz onaylanmamıştı. Daha sonra kendi imkanlarımızla, taksitlendirme yaparak alım ihalesine çıktık. O şekilde 160 aracımızı aldık. 100 aracımız bu firmada, 60 aracımız başka firmada. Yapımları devam ediyor. Hepsi bu aylar içerisinde yine bizimle olacak" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'da otobüs filosunun yenilenme meselesi önemli. Bu manada, halen Cumhurbaşkanlığı onayında bekleyen, -Yatırım İzleme Birimi diyelim- onayımızın gelmesi halinde aslında alıma devam etmek arzusundayız. Bu, İstanbul'a bir hizmet. Yenilenen araçlar, daha güvenli hizmet anlamına geliyor. Daha güvenli yolculuk anlamına geliyor. Bu 160 araç bile metrobüs filosuna katıldığında, görecek ki vatandaşlarımız, gerçekten daha konforlu, daha kaliteli, daha kusursuz bir hizmet almaya başlayacaklar. Zira metrobüs filomuzda 2 milyon kilometreyi geçen otobüslerimiz var. Heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

İMAMOĞLU YENİ METROBÜS ARACINI TEST ETTİ
İMAMOĞLU YENİ METROBÜS ARACINI TEST ETTİ
İMAMOĞLU YENİ METROBÜS ARACINI TEST ETTİ

YORUMLAR
500
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya'da Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya'da Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Metrobüs, Arifiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU YENİ METROBÜS ARACINI TEST ETTİ - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
15:44 Yağmacı olduğu iddia edilen Rus vatandaşını ağaca bağladılar
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
15:33 UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı
15:31 Rus Devlet televizyonu Batı'yı nükleer gücüyle tehdit ediyor!
15:24 Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam yayınlanıyor! Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozabilecek mi?
15:11 Eski ve yeni karısıyla kamera karşısına geçti! Tayfun Duygulu: Bu bir müzik çalışması
15:09 Kremlin'den, yaptırımlara cevap geldi: Çıkarlarımız çerçevesinde cevap vereceğiz
14:57 Pakistanlı genç, 10 ay İsrail bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın!
14:54 Barış için uzlaşılacak mı? Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakerelerden ilk kareler geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 15:56:33. #1.12#
SON DAKİKA: İMAMOĞLU YENİ METROBÜS ARACINI TEST ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement